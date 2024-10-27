自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

中大醫院、清大桃園附醫「路坎坷」 議員：市府別空等

2024/10/27 12:23

清大醫院附設桃園醫院籌備處已成立。（資料照）

清大醫院附設桃園醫院籌備處已成立。（資料照）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市醫療量能不足且區域不均，但中大醫院、清大附設桃園醫院等大型醫院設置案「路坎坷」，其中，清大附設桃園醫院因高雄醫學大學提出終止契約，雙方合作幾乎確定破局，議員憂心大型醫院遙遙無期，認為市府不能空等，應給出一個具體時程；副市長王明鉅表示，預計11月底前再與清大協商，希望清大屆時能提出解決辦法。

清華大學附設桃園醫院預定位於桃園機場捷運A16橫山站，由桃市府無償撥用，清大去年7月才與高醫大簽約委託興建經營，近日高醫大就提出終止契約，清大表示雙方仍在協商，不過，合作案幾乎確定破局。

清大附設桃園醫院預定位於桃園機場捷運A16橫山站，除了綜合醫院規劃，將設置教育研發園區。（資料照，清大提供）

清大附設桃園醫院預定位於桃園機場捷運A16橫山站，除了綜合醫院規劃，將設置教育研發園區。（資料照，清大提供）

議員林政賢指出，清大附設桃園醫院土地由桃市府撥用，再由清大以BOT方式委託興建經營，若高醫大確定退場，市府是否評估直接主導的可行性；議員凌濤表示，若清大、高醫大確定不合作，市府應該要有替代方案，持續拖延恐影響桃園市民權益，市府要給出一個明確的「deadline」。

議員吳進昌、徐其萬表示，桃園沿海地區醫療量能拉警報，僅有桃園醫院新屋分院，清大附設桃園醫院位於中壢青埔，有助沿海醫療量能的提升，要求市府明確掌握進度，不能繼續空等、拖延下去。

王明鉅表示，目前土地已經撥用給清大，都市計畫屬文大用地，市府要拿回需要程序，不希望走到最糟的一步，目前持續跟清大磋商中，還是朝清大另覓合作對象為方向，且有大學端的協助，對醫院未來發展是好的，若市府自行主導BOT案可能較為吃力；他坦言，目前高醫大幾乎確定不合作，市府先前已與清大開過一次會，預計11月底前會再開會協商，希望清大屆時能提出解決辦法。

衛生局長賈蔚表示，若高醫大最後決定不合作，會請清大另覓合作對象，市府會站在協助的角色，當然也會給予一個具體的時程，不會無限期拖延，若時間內沒有明確規劃，市府將另作安排及規劃。

中大醫院位於八德擴大都市計畫中，目前是臨時的寵物公園。（資料照，議員呂林小鳳提供）

中大醫院位於八德擴大都市計畫中，目前是臨時的寵物公園。（資料照，議員呂林小鳳提供）

位於八德區的中大醫院同樣卡關，議員呂林小鳳、許家睿、朱珍瑤等人多次質詢進度，許家睿指出，中大醫院進度反反覆覆，原本規劃400多床，因醫療區床位額度不足被中央打回票，之後市府要中大以原本核定的99床先行推動，但今年次醫療分區重劃通過，床位額度有增加的空間，全案可能又要重新再來，只是中大沒有醫學系、也無醫療體系，原有的問題仍舊存在，預定地已長期閒置，市府是否朝其他方向規劃。

王明鉅表示，目前中大醫院土地仍以醫療為優先，其他的選項不考慮，目前仍與中大協商中，希望能夠「多贏」；賈蔚表示，遊說中大與市府合作朝市立醫院的方向亦是選項之一，市府不會讓此案無限期拖延下去。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中