中大醫院、清大桃園附醫「路坎坷」 議員：市府別空等

清大醫院附設桃園醫院籌備處已成立。（資料照）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市醫療量能不足且區域不均，但中大醫院、清大附設桃園醫院等大型醫院設置案「路坎坷」，其中，清大附設桃園醫院因高雄醫學大學提出終止契約，雙方合作幾乎確定破局，議員憂心大型醫院遙遙無期，認為市府不能空等，應給出一個具體時程；副市長王明鉅表示，預計11月底前再與清大協商，希望清大屆時能提出解決辦法。

清華大學附設桃園醫院預定位於桃園機場捷運A16橫山站，由桃市府無償撥用，清大去年7月才與高醫大簽約委託興建經營，近日高醫大就提出終止契約，清大表示雙方仍在協商，不過，合作案幾乎確定破局。

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清大附設桃園醫院預定位於桃園機場捷運A16橫山站，除了綜合醫院規劃，將設置教育研發園區。（資料照，清大提供）

議員林政賢指出，清大附設桃園醫院土地由桃市府撥用，再由清大以BOT方式委託興建經營，若高醫大確定退場，市府是否評估直接主導的可行性；議員凌濤表示，若清大、高醫大確定不合作，市府應該要有替代方案，持續拖延恐影響桃園市民權益，市府要給出一個明確的「deadline」。

議員吳進昌、徐其萬表示，桃園沿海地區醫療量能拉警報，僅有桃園醫院新屋分院，清大附設桃園醫院位於中壢青埔，有助沿海醫療量能的提升，要求市府明確掌握進度，不能繼續空等、拖延下去。

王明鉅表示，目前土地已經撥用給清大，都市計畫屬文大用地，市府要拿回需要程序，不希望走到最糟的一步，目前持續跟清大磋商中，還是朝清大另覓合作對象為方向，且有大學端的協助，對醫院未來發展是好的，若市府自行主導BOT案可能較為吃力；他坦言，目前高醫大幾乎確定不合作，市府先前已與清大開過一次會，預計11月底前會再開會協商，希望清大屆時能提出解決辦法。

衛生局長賈蔚表示，若高醫大最後決定不合作，會請清大另覓合作對象，市府會站在協助的角色，當然也會給予一個具體的時程，不會無限期拖延，若時間內沒有明確規劃，市府將另作安排及規劃。

中大醫院位於八德擴大都市計畫中，目前是臨時的寵物公園。（資料照，議員呂林小鳳提供）

位於八德區的中大醫院同樣卡關，議員呂林小鳳、許家睿、朱珍瑤等人多次質詢進度，許家睿指出，中大醫院進度反反覆覆，原本規劃400多床，因醫療區床位額度不足被中央打回票，之後市府要中大以原本核定的99床先行推動，但今年次醫療分區重劃通過，床位額度有增加的空間，全案可能又要重新再來，只是中大沒有醫學系、也無醫療體系，原有的問題仍舊存在，預定地已長期閒置，市府是否朝其他方向規劃。

王明鉅表示，目前中大醫院土地仍以醫療為優先，其他的選項不考慮，目前仍與中大協商中，希望能夠「多贏」；賈蔚表示，遊說中大與市府合作朝市立醫院的方向亦是選項之一，市府不會讓此案無限期拖延下去。

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