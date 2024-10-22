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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》量血壓手擺錯數值差很多！ 醫教8招正確量測

2024/10/22 19:48

量血壓的標準姿勢應為手臂放鬆的與心臟同高，否則錯誤的姿勢會導致血壓測量過高誤診成高血壓，而需要接受治療；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

量血壓的標準姿勢應為手臂放鬆的與心臟同高，否則錯誤的姿勢會導致血壓測量過高誤診成高血壓，而需要接受治療；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕定期量血壓，有助察覺身體警訊，不過血壓量測有許多細節，一不注意，小心原本沒事卻量成「高血壓」。醫師曾家承指出，依據國健署建議，量血壓標準方式為不交談、挽袖測量、壓脈帶不低於心臟、腰部挺直、不憋尿、不翹腳、腳底自然垂放。另外，手應放鬆置於心臟同高位置，否則血壓誤差可以達到6mmHg之多。

耳鼻喉科診所醫師曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文指出，一篇刊登於《美國醫學會期刊—內科學》（JAMA Internal Medicine）研究發現，光手的位置就可能影響血壓測量值！研究找來133位美國成人，以隨機方式分別測量：

1.手放在桌上，壓脈帶和心臟同高。

2.手靠在腿上。

3.手垂在一旁（無支撐）。

結果發現，手靠腿上或自然垂放的血壓量測值，顯著大於手放桌上組。（收縮壓及舒張壓平均高4到6mmHg），且不同年齡、肥胖狀態、是否有高血壓的受試者結果都相似。

醫學講求精準 測血壓別馬虎

針對此研究，曾家承也摘要《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）評論重點：

●此研究反映了「真實世界」的情況，有時因爲求快或空間受限而省略了手姿勢的要求。

●標準姿勢（手臂放鬆的與心臟同高）值得我們嚴格遵守，因為錯誤的姿勢會導致血壓測量過高，誤診成高血壓，接受治療。

●在家量血壓成主流，我們需教育民眾正確的量血壓方式。

曾家承總結，高血壓不像血糖、血脂抽血就可診斷，它需要長時間、正確的量測，而且大部分都需要患者自己在家測量。患者有沒有量正確便十分重要。光手的姿勢位置，血壓就可以差到6mmHg，如果再加上沒有休息、袖套位置等誤差，原本沒有高血壓都變成有高血壓了。

他強調，醫學時常要求每一步驟都要精準，因為很多時候有沒有良好頂尖的醫療水準，正是取決於這些不起眼，但卻重要的細節要求。

醫師指出，量血壓講究細節，若手的姿勢、位置沒擺好，再加上沒有休息、袖套位置等誤差，原本沒有高血壓的都變成有高血壓了；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，量血壓講究細節，若手的姿勢、位置沒擺好，再加上沒有休息、袖套位置等誤差，原本沒有高血壓的都變成有高血壓了；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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