攤販顱內出血命危 臨終前器捐助腎病末期病人重獲新生

衛福部立雙和醫院舉辦器官捐贈宣導活動。（雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕日前一名60多歲的夜市攤販老闆，意外路倒導致頭部外傷合併顱內出血，當下雖送衛生福利部立雙和醫院搶救，但後續狀況不佳轉入加護病房，還得靠插管維持呼吸，家屬與醫師、社工討論後，考量到病人曾表示不想要過這種無法動彈、處處得靠他人協助的失能生活，最終決定尊重其意願；另一方面，家屬也想幫他行善積福，在社工的協助下，決定進行器官捐贈遺愛人間。

雙和醫院得知家屬的大愛意願及精神後，器官捐贈與移植團隊便緊急啟動器捐流程，協調護理師立即進行全國配對及器官可用性評估，同步召集內外科、手術室、麻醉科及加護病房等數十位醫護人員，最終順利完成腎臟捐贈與腎臟移植手術，在專業團隊協力下，幫助一位腎臟病末期且急需腎臟移植救治的病患及家庭重獲新生。

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雙和醫院日前在院內大廳舉辦「心願滿，圓滿愛」衛教活動，宣導器官捐贈、安寧緩和醫療及預立醫療決定等善終三法自主權利。雙和醫院院長李明哲表示，善終三法乃「人體器官移植條例」、「安寧緩和醫療條例」及「病人自主權利法」，並解釋，民眾常認為醫院是「救人」的地方，但其實醫院的職責是「助人」，特別是在醫療有極限的情況下，該如何安置生命末期病人的心靈，幫助病人身心靈解脫相當重要。因此，推廣善終三法的關鍵就是要鼓勵民眾幫自己做決定，有了這樣的觀念後，才能夠進一步昇華至幫助他人的大愛精神，透過醫療團隊的協助，讓生命延續。

李明哲指出，台灣目前有超過1萬人在等候器官捐贈，每天平均有3.3人因等待不到合適的器官過世，雙和醫院自2008年成立以來，積極布局移植醫學與器官捐贈推廣，秉持以病人為中心的信念，整合多元醫療照護團隊，朝全方位移植醫療中心邁進。

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