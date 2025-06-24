法老詛咒變仙丹！殺人真菌竟成「血癌剋星」 效力不輸化療藥

實驗室培養皿中的黃麴黴菌。這種曾被視為「法老詛咒」元凶的致命真菌，如今竟成為開發抗癌新藥的關鍵。（圖取自Nature Chemical Biolog / Bella Ciervo）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一種曾與「法老詛咒」連結、奪走古墓探險家性命的致命真菌，如今在科學家手中，竟化身為對抗血癌的強效武器。這個「化詛咒為解藥」的重大突破，不僅為血癌治療帶來新希望，更為人類的藥物寶庫，打開了一扇來自真菌世界的新大門。

根據科學新聞網站《ScienceDaily》引述發表於權威期刊《自然．化學生物學》（Nature Chemical Biology）的最新研究，美國賓州大學領導的跨校團隊，聚焦於惡名昭彰的黃麴黴（Aspergillus flavus），成功實現了這項突破。

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這種真菌過去與歷史傳聞緊密連結：1920年代圖坦卡門法老陵墓開啟後，探險隊成員相繼死亡；1970年代，科學家團隊進入波蘭卡西米爾四世國王墓後，也有十人喪生，事後調查均將矛頭指向黃麴黴菌可能是元兇之一。

研究團隊從這個昔日的「微生物惡棍」中，分離出一類在真菌中極為罕見、名為「asperigimycins」的新型分子。在經過巧妙的化學修飾後，它對抗人類血癌細胞的效力，足以和兩種已獲美國FDA批准、並已使用數十年的一線化療藥物相提並論。

進一步實驗發現，這些化合物能透過阻斷癌細胞分裂所需的「微管蛋白」（microtubules）形成來達到效果。更關鍵的是，它對乳癌、肝癌或肺癌細胞幾乎沒有影響，顯示其具有高度的標靶專一性，這是理想抗癌藥物最重要的特徵之一。

研究資深作者高雪莉（Sherry Gao）教授表示：「自然界是一座尚未完全開啟的藥物寶庫。」團隊的下一步是將此化合物推進至動物實驗，而其創新的發現方式，也為從真菌世界中挖掘更多類似的潛力藥物，開闢了一條全新的科學路徑。

當年被疑為「法老詛咒」元兇的致命真菌，如今在科學家手中，搖身一變成為對抗血癌的新希望。圖為考古學家開啟圖坦卡門法老陵墓。（圖取自維基百科公領域）

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