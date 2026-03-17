與藥師做朋友》膽固醇爆表埋中風危機？ 好蛋壞蛋一次看

山楂荷葉茶飲。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／商錦文

阿達30歲在外商的貿易公司任職，身材高挑，皮膚白皙，有一對很特殊的藍瞳孔眼睛，燙著微鬈曲的波浪頭髮，說話陰陽頓挫有特殊的磁性腔調，是位很受客戶歡迎的業務員。

下班後喜歡和好友到海產小吃店，最愛吃快炒海鮮，特別是魚卵、蟹黃、雞心、內臟類（腦、肝、腰子等）等膽固醇含量較高的食物，再喝兩杯慰勞自己。自己覺得這樣，可以放鬆工作緊張的壓力，又能夠有幫助恢復體力的效益。這樣連續幾年下來，累聚了廣闊的人脈，工作業績也輝煌騰達。

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沒想到在近期公司的身體健康檢查報告書，出現總膽固醇（Cholesterol Tatol）300mg/dl，三酸甘油脂（Triglyceride）350mg/dl 的紅字，這真的有點嚇到，自己身體又沒有不舒服，怎麼會這樣?

通常膽固醇過高是沒有明顯徵狀的，許多人膽固醇過高很多年，也都沒有自覺的症狀。血液中膽固醇含量過高，容易堆積成為動脈粥狀硬化，造成血管狹窄、阻塞，成為冠狀動脈的心血管疾病。

膽固醇過高是不是吃太多蛋黃所引起的？實情是人體的膽固醇只有1/3是來自於飲食，其餘的大部分都是由身體自行合成的。一顆雞蛋的膽固醇含量約為260毫克，一般人每天食用的膽固醇上限為300毫克，因此，適量吃雞蛋是沒有問題的，別再說雞蛋是造成膽固醇過高的原凶，而捨棄了這個良好營養來源的食物。

調整高膽固醇，可以從改變生活型態和改善飲食習慣來著手，少用飽和脂肪酸高的油脂，例如 : 豬油、牛油、奶油等。少吃反式脂肪酸含量高的食物，例如: 糕餅、西點、速食食品等。搭配加入有中藥材的養生藥膳，一段時間的使用，能夠讓您在日常生活中，平穩控制膽固醇。

人體內的膽固醇大部分都是由肝臟所製造，是組成細胞膜的主要成分，也是製造維生素和賀爾蒙不可或缺的物質，是維持身體器官和機能上不可或缺的重要成分。當膽固醇含量長期過高，堆積在血管內就易造成動脈粥樣硬化，會在血管內壁形成膽固醇斑塊，導致血管變窄，造成冠心病，而增加中風和心臟病發作的風險。

膽固醇分為高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）和低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）兩種。通常，我們會將高密度脂蛋白膽固醇視為「好的膽固醇」，它會將膽固醇從週邊組織輸送到肝臟去進行代謝。而低密度脂蛋白膽固醇其主要的作用是將膽固醇由肝臟帶到週邊組織，供細胞使用。若血液中的低密度脂蛋白過高，容易造成冠狀動脈硬化及心臟病，所以又稱為「壞的膽固醇」。也就是說，低密度膽固醇是造成血管硬化的元凶，而高密度膽固醇則是在我們的身體扮演清道夫的角色。

當我們的總膽固醇超過240mg/dl，便屬於膽固醇過高。尤其如果高密度脂蛋白膽固醇在40mg/dl以下時，或低密度脂蛋白膽固醇在160mg/dl以上，就需要特別留意和控制。

註：因試劑或機器不同，正常值範圍會有差異。請參考各個抽血單位提供標準

山楂荷葉茶飲

●養生作用

健脾消滯、解膩，協助降低膽固醇。

荷葉：具有消暑利濕，健脾昇陽，清香升散，散瘀止血的功效。

主治暑熱煩渴，頭痛眩暈，水腫，食少腹脹，瀉痢。

●藥材

山楂4.5錢、荷葉2錢、陳皮2錢、甘草1錢。

●食材

水1000 c.c.。

●步驟

1.藥材快速洗淨，瀝乾，備用。

2.取乾淨湯鍋，加水1000 c.c.，放入藥材（亦可裝入過濾袋），開火煮沸。

3.轉小火，繼續熬煮15分鐘，熄火。

4.待降溫，替代開水，當茶飲。每日以一帖為限量。

●藥師小叮嚀

1.荷葉山楂茶：有健脾，活血功能，適用於冠心病、高脂血症的高血壓患者。準備荷葉12克、山楂15克，把這些中藥材泡水洗淨後放到鍋中，加入適量清水，用文火熬煮後即可飲用。

2.陳皮，又稱為廣陳皮、橘皮。是芸香科橘類的成熟果皮，用文火烘乾、曬乾或陰乾而成的。有燥濕化痰、理氣和中、緩和 噁心嘔吐、胸腹脹滿、咳嗽痰多的養生功能。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

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