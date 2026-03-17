研究：延遲1分鐘恐失190萬個神經細胞 醫教中風口訣「微笑舉手說你好」

研究顯示，每延遲1分鐘就損失約190萬個神經細胞。（淡水馬偕紀念醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕腦中風長年位居台灣十大死因前五名，也是造成失能與長期照護的重要原因。淡水馬偕紀念醫院神經內科醫師郭書帆表示，許多人誤以為中風是「突然倒下、無法救治」，其實現代醫學在急性中風治療已有顯著進展，研究顯示，每延遲1分鐘就損失約190萬個神經細胞，因此提醒「時間就是腦細胞」，及早辨識症狀並立即送醫，可大幅降低後遺症，甚至接近完全恢復。

郭書帆指出，腦中風主要分為缺血性與出血性兩大類，其中約75％至80％為缺血性腦中風，因腦血管阻塞造成腦部缺血；約20％至25％為出血性腦中風，則是血管破裂造成腦出血。目前「搶黃金時間」的治療概念主要針對缺血性腦中風，若能及早打通阻塞血管，腦組織仍有機會存活。如果血管長時間阻塞，腦細胞就會逐漸壞死。

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淡水馬偕紀念醫院神經內科醫師郭書帆教中風口訣「微笑舉手說你好」。（淡水馬偕紀念醫院提供）

淡水馬偕紀念醫院神經內科醫師郭書帆表示，中風已不再是只能復健的疾病，只要把握黃金治療時間，許多患者可避免嚴重失能。（淡水馬偕紀念醫院提供）

郭書帆表示，腦中風症狀多變，民眾可透過「微笑、舉手、說你好」簡單口訣辨識。若出現臉部歪斜、單側手臂無力下垂，或說話口齒不清等情形，應立即送醫，不要等待症狀改善，也不建議先到診所處理，以免錯失治療黃金時間。

郭書帆說，急性缺血性腦中風治療主要有兩種方式，包括在症狀發生4.5小時內施打靜脈血栓溶解劑（tPA），溶解血管內血栓、恢復血流，約30％至50％患者3個月後可恢復生活自理，但仍有約6％出現症狀性腦出血的風險；若為較大的血栓阻塞，則可進行動脈內取栓手術（EVT），由導管將血栓取出，建議在6小時內治療，部分患者經評估可延長至24小時，約45％至50％患者可恢復生活自理，但仍可能出現血管損傷或腦出血等風險。

郭書帆提醒，送醫時家屬若能提供「最後正常時間或症狀開始時間」、是否服用抗凝血藥，以及慢性疾病與近期手術或出血病史等資訊，將有助於醫師快速評估與治療。此外，並非所有醫院都能執行動脈內取栓手術，若有需要，醫師也會評估轉院治療。

淡水馬偕紀念醫院神經內科醫師郭書帆。（淡水馬偕紀念醫院提供）

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