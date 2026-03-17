包容尊重醫療空間！北市聯醫開設性別友善門診 中英諮商門診4月上線

台北市立聯合醫院松德院區於週三晚間開設性別友善門診，也將於今年4月開始在門診提供自費中英語諮商門診時段（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕許多性別少數族群在成長與生活過程中，可能面臨來自社會偏見、性別或性傾向認同困擾所帶來的心理負擔，因而導致焦慮、失眠、憂鬱。台北市立聯合醫院松德院區期望建立包容與尊重的醫療空間，並於週三晚間開設性別友善門診。另，隨台灣社會國際化程度增高，北市聯醫也將於今（2026）年4月開始在門診提供自費中英語諮商門診時段，相信能給予國人與在台外籍人士諮商管道。

北市聯醫說明，性別友善不僅是象徵性的支持，更是將「多元性別主體性」納入臨床照護的重要理念。北市聯醫松德院區心身醫學科主治醫師洪研竣致力於在繁瑣的生活縫隙中，協助患者梳理身心困擾。他理解民眾請假難處，因此將門診定於每週三晚上，為白天奔波的上班族、學生以及有需求市民，提供一個專業、性別友善且具備科技精準治療的療癒空間。

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北市聯醫也了解，不同性別認同與性傾向的個體，在生活經驗與心理壓力上可能有不同的處境，因此醫療服務也需要具備文化敏感度與專業理解。松德院區長期深耕精神醫療與心理健康服務，在憂鬱、焦慮與睡眠障礙的評估與治療上具有深厚的臨床經驗。期望透過設立性別友善門診，在提供先進醫療科技的同時，也建立一個包容與尊重的醫療空間。

另外，台灣早期社會對精神疾病及心理議題有諱疾忌醫的情況，然而目前民智已開，大部份民眾較能夠面對及思索自我內在心理；因為心理治療倚重語言，而語言承接了很多的社會脈絡，因此，外語的心理治療不僅僅是中翻英而已；隨著台灣社會國際化程度增高，外語諮商的需求也跟著提升。松德院區思想起心理治療中心的諮商心理師邱顯祥具備英語溝通及多年的諮商經驗，在今年4月開始在門診提供自費中英語諮商門診時段。

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