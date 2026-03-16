醫療不再有距離！ 正覺基金會捐車 助安南醫院守護偏鄉健康

台北市佛教正覺同修會與正覺教育基金會於16日慨捐2輛公務車給台南市立安南醫院。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕為強化社區醫療服務量能，並提升偏鄉及弱勢族群的就醫可近性，社團法人台北市佛教正覺同修會與財團法人正覺教育基金會展現大愛、於16日慷慨捐贈2輛公務車給台南市立安南醫院。安南醫院院長林聖哲表達誠摯謝忱、並說這2輛公務車將全面投入社區醫療與居家護理服務，讓安南醫院醫療服務不再受限於距離。

林聖哲指出，透過受贈公務車輛的支援，醫護人員能更深入偏遠社區，為行動不便或交通弱勢的民眾，提供更即時、便利的醫療照護。他感性地說：「這份善心不僅是車輛的物質捐贈，更是社會各界攜手守護大眾健康的具體承諾，讓醫療服務不再受限於距離。」

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長期致力於社會公益與教育推廣的台北市佛教正覺同修會與正覺教育基金會，此次捐車善舉再次彰顯兩會回饋社會、關懷弱勢的精神。正覺同修會駐會常務理事陸大元與正覺教育基金會董事長高震國致詞分享此次捐車的緣起。正覺同修會總幹事程正賢也代表致贈書籍及結緣福袋給林聖哲，表達對安南醫療團隊長期守護民眾健康的敬意與祝福。

林聖哲表示，未來安南醫院會持續結合民間資源，優化醫療品質與服務的可及性，與社會各界共同築起守護市民健康的堅實防線。

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