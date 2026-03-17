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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症居台灣疾病死亡率首位 醫：防代謝症候群可減3~5成致癌

2026/03/17 12:07

婦產科醫師李耀泰提醒民眾預防代謝症候群上身，可減少3至5成的癌症發生率。（郭綜合醫院提供）

婦產科醫師李耀泰提醒民眾預防代謝症候群上身，可減少3至5成的癌症發生率。（郭綜合醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕人人談癌色變，癌症治療不僅耗時耗費，在台灣更是疾病死亡率的第１名。郭綜合醫院婦產部主任李耀泰醫師指癌症發生原因有很多，包括基因、環境（如空氣汙染、二手菸等）、感染和其他因素等，但有30％-50％癌症的發生與死亡是可以避免的，如預防代謝症候群、早期篩檢等。

李耀泰表示，國際組織定義代謝症候群包含下列5項：

（1）過胖（男、女性腰圍各超過90和80公分）；（2）血壓過高（收縮壓超過130 mmHg、舒張壓超過85 mmHg）；（3）空腹血糖過高（超過100 mg/dL）；（4）空腹三酸甘油脂過高（超過150 mg/dL）；（5）高密度膽固醇過低（男、女性各小於40和50 mg/dL）。因為代謝症候群患者不僅增高心血管疾病、腎臟病、糖尿病的風險；罹癌率也會增加，這5項符合其中3項，就是代謝症候群症。

李耀泰說，肥胖和高血糖會提升血中胰島素和胰島素似生長因子、增加腫瘤細胞的生長、增殖和分化、抑制自然凋亡。脂肪會產生許多脂肪激素，造成慢性發炎、加速腫瘤生長，同時也會產生過多雌激素，有致癌作用；而肥胖者，會增加血中瘦素、提高癌症（子宮內膜癌、乳癌、大腸癌、腎臟癌等）風險。血脂異常會增加氧化壓力和脂質過氧化，使DNA受損，造成腫瘤發生，上述種種因素就容易發生癌症。

婦產科醫師李耀泰指這5項指標，若符合其中3項就是代謝症候群症。（郭綜合醫院提供）

婦產科醫師李耀泰指這5項指標，若符合其中3項就是代謝症候群症。（郭綜合醫院提供）

據文獻報告，代謝症候群會增加乳癌、大腸直腸癌、子宮內膜癌、卵巢癌、子宮頸癌、胰臟癌、食道癌、胃癌、膽囊癌、膀胱癌、前列腺癌、肝癌、肺癌、腎臟癌、頭頸癌等發生率。因此不可輕忽代謝症候群，若罹患癌症，要飽受治療的痛苦，甚至會丟了性命。

李耀泰認為，想改善代謝症候群問題，需要有足夠的運動（1週合計150分鐘中強度運動）、良好均衡的營養攝取（如地中海飲食模式、堅果、蔬果）、戒掉壞習慣（如抽菸、酗酒）、保持愉悅心情和充足的睡眠，可望減少癌症發生率。

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