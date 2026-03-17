三天限定！3/18-20挽袖捐血獲贈精選原生種樹苗

觸口工作站與阿里山國家風景區管理處合作示範，如何正確照顧樹苗。（嘉義林業分署提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕林業及自然保育署嘉義分署植樹月「原地扎根 韌性森活」活動進入下半階段，繼上半月在台灣燈會特色市集、觸口工作站、國立嘉義大學及療癒苔球手作活動獲得民眾熱烈迴響後，明天起一連3天將攜手捐血中心舉辦公益贈苗活動，只要到嘉義市垂楊捐血室捐血就可獲贈兩株精選樹苗。

嘉義林業分署指出，今年首場贈苗活動辦在台灣燈會，限定版盆栽超吸睛，結合可分解質感盆器，既環保又美觀；首度推出的「苔球手作體驗」開放報名半日即額滿，參與民眾反應熱烈，療癒手作體驗既紓壓也讓原生植物以更生活化的姿態進入居家空間；而透過線上預約領苗，減少現場排隊時間，實現優雅領苗的願景，更讓民眾領到喜愛的樹種。

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蘭嶼羅漢松為台灣紅皮書名錄極危植物，樹型優美適合庭園造景觀賞。（嘉義林業分署提供）

嘉義林業分署表示，將展開多場跨界公益贈苗，其中3月18日至20日與嘉義捐血站及垂楊捐血室合作，民眾挽袖捐血即可獲贈兩株精選原生樹種如土肉桂、蘭嶼羅漢松或日本女貞。

林業分署說，今年最後一場公益贈苗活動為3月29日於阿里山工作站前壓軸登場，特選適合中高海拔生長的原生種如阿里山十大功勞及台灣百合等，民眾捐贈1張今年度3-4月發票就可兌換1株苗木，歡迎民眾踴躍參加。

嘉義林業分署與垂楊捐血室合作，3月18-20日捐血即贈送苗木2株。（嘉義林業分署提供）

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