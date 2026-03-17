健康網》長庚「數位成熟度白皮書」展現智慧醫療實力

長庚決策委員會主委程文俊（左4）親自率團參加HIMSS 2026全球年會，發表「數位成熟度白皮書」及榮獲Davies Award獎項。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長庚醫療體系受邀加入「HIMSS2026全球年會」，時間在3月9日至11日在美國拉斯維加斯舉行。長庚於會中發表全球醫療機構首部「數位成熟度白皮書」，分享大型醫療體系推動數位轉型的治理與實務經驗；林口長庚紀念醫院憑藉醫療資訊科技提升醫療品質與臨床成果的實際成效，榮獲HIMSS國際指標性獎項「Davies Award」，展現台灣智慧醫療在全球的競爭力與影響力。

美國醫療資訊與管理系統學會（HIMSS）是全球最具影響力的醫療資訊與數位健康組織之一，每年舉辦的全球年會為醫療資訊的重要交流平台，吸引來自世界各國醫院管理者、臨床醫師、資訊專家及產業領袖參與，分享智慧醫療與健康科技的最新趨勢與實務成果。

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長庚決策委員會主任委員程文俊率團參與盛會，並由高雄長庚紀念醫院院長藍國忠於會中發表「數位成熟度白皮書」專題報告。該白皮書整合長庚醫療體系五項HIMSS數位成熟度，包括DHI（數位健康指標）、EMRAM（電子病歷成熟度）、AMAM（醫療分析成熟度）、DIAM（數位影像成熟度）及INFRAM（基礎設施成熟度），完整呈現大型醫療體系推動數位轉型的實踐路徑。

高雄長庚醫院院長藍國忠進行「數位成熟度白皮書」專題報告。（長庚醫院提供）

白皮書內容以長庚醫療體系多年推動智慧醫療與跨系統整合為核心，透過醫療資訊平台串聯各院區與不同醫療系統，於體系內建立高度一致的資訊治理架構與智慧醫療發展模式。未來白皮書將公開於HIMSS平台，提供全球醫療機構參考，作為推動數位轉型的重要實務案例。

程文俊表示，長庚醫療體系長期投入數位醫療發展，此次白皮書的發表不僅是對團隊努力的肯定，也代表台灣在全球醫療資訊與智慧醫療發展領域已具備國際實力。

此外，林口長庚紀念醫院此次榮獲HIMSS「Davies Award」國際獎項。該獎項為全球醫療資訊領域的重要指標，專門表揚成功運用醫療資訊科技並顯著改善醫療品質與病人照護成果的醫療機構。林口長庚展現卓越的成果從眾多國際醫療機構中脫穎而出，獲得評審肯定。

HIMSS安排林口長庚於會中進行專題分享，由心臟內科醫師何明昀與解剖病理科醫師黃士強擔任講者介紹「優化心臟衰竭病人之醫療參與」及「提升癌症轉移檢測」，其中「優化心臟衰竭病人之醫療參與」分享為心臟衰竭病人透過整合人工智慧與數位居家監測系統，大幅降低病人30日內再住院率；「提升癌症轉移檢測」分享透過整合人工智慧與深度學習輔助醫師提升診斷準確率，將準確率提升至96%以上。

程文俊主委強調，面對醫療科技快速發展，長庚醫療體系將持續深化人工智慧與數據治理的整合應用，並堅持「以病人為中心」的核心價值，透過智慧醫療與數據驅動的創新模式，持續提升醫療品質與病人安全，同時也希望將台灣醫療的成功經驗推向國際，為全球醫療轉型與健康照護發展貢獻力量。

長庚參與HIMSS2026全球年會團隊合影，左起為心臟內科醫師何明昀、解剖病理科醫師黃士強、核子醫學科醫師林昆儒、長庚決策委員會主任委員程文俊、高雄長庚院長藍國忠、鳳山醫院副院長林志哲。（長庚醫院提供）

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