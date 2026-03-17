6旬男雞蛋般大痛風石破裂如「爆漿」 醫示警：不忌口恐截肢

一名62歲男子因長期痛風不忌口，手指長出痛風石。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕62歲黃姓男子長年患有痛風卻不忌口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫才發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」，護理人員見狀驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師趕緊安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格控制飲食，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷表示，該名患者長期應酬、喝酒，約40歲就出現痛風症狀，但始終未規律就醫，每當關節紅腫疼痛，就吃止痛藥應急，不但不忌口，也未接受降尿酸治療，導致血中尿酸長期偏高，造成腳趾、腳踝、手指、手腕與手肘等處都出現痛風石，部分結石體積甚至如雞蛋般大。

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一名62歲男子因長期痛風不忌口，日前腳踝痛風石破裂宛如「爆漿」，醫師示警若感染，最嚴重恐須截肢保命。（記者陳建志翻攝）

黃仁廷指出，痛風是一種與代謝異常相關的慢性疾病，主要成因為體內尿酸生成過多，或腎臟排泄功能不足，導致尿酸在血液中累積，當急性發作時，常出現關節紅、腫、熱、痛症狀，若長期未妥善控制，便會進展為慢性痛風，尿酸逐漸在關節處累積形成痛風石，增加破裂與感染風險。

黃仁廷解釋，痛風石之所以會破裂，與其生長位置、體積大小及周圍組織狀況密切相關，當痛風石長期堆積在皮膚下方，會持續壓迫皮膚與軟組織，使局部血液循環變差，皮膚逐漸變薄、脆弱。一旦患者行走、摩擦、外力撞擊，或局部發炎反應加劇時，皮膚便可能無法承受內部壓力而破裂。

黃仁廷強調，該名患者治療後症狀雖有改善，但痛風石一旦破裂，最大的風險在於感染，破損的皮膚細菌容易趁虛而入，可能導致慢性潰瘍、蜂窩性組織炎，甚至引發敗血症，若感染持續擴散，甚至可能侵入骨骼，形成骨髓炎，當感染無法控制、組織大範圍壞死時，為了保命恐須截肢。

黃仁廷呼籲，痛風僅靠止痛藥無法阻止病情惡化，長期尿酸控制才是根本之道，不僅須規律服用降尿酸藥物，定期追蹤尿酸數值，更應調整生活飲食，多喝水、避免過量飲酒，尤其是啤酒與烈酒，以及減少內臟、海鮮、紅肉等高普林食物攝取，並維持規律運動與理想體重，才能避免小病拖成大病。

黃仁廷醫師呼籲，痛風僅靠止痛藥無法阻止病情惡化，長期尿酸控制才是根本之道，須規律服藥並調整飲食。（記者陳建志攝）

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