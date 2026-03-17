自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

6旬男雞蛋般大痛風石破裂如「爆漿」 醫示警：不忌口恐截肢

2026/03/17 12:51

一名62歲男子因長期痛風不忌口，手指長出痛風石。（記者陳建志翻攝）

一名62歲男子因長期痛風不忌口，手指長出痛風石。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕62歲黃姓男子長年患有痛風卻不忌口，日前左腳踝突然劇烈疼痛且出現大量組織液滲漏，緊急就醫才發現竟是雞蛋般大的痛風石破裂，外觀宛如「爆漿」，護理人員見狀驚呼「第一次看到這麼嚴重」，醫師趕緊安排手術清創，避免感染擴散，並警告若不嚴格控制飲食，不僅會反覆發作，嚴重還可能步上截肢一途。

亞洲大學附屬醫院骨折創傷科主任黃仁廷表示，該名患者長期應酬、喝酒，約40歲就出現痛風症狀，但始終未規律就醫，每當關節紅腫疼痛，就吃止痛藥應急，不但不忌口，也未接受降尿酸治療，導致血中尿酸長期偏高，造成腳趾、腳踝、手指、手腕與手肘等處都出現痛風石，部分結石體積甚至如雞蛋般大。

一名62歲男子因長期痛風不忌口，日前腳踝痛風石破裂宛如「爆漿」，醫師示警若感染，最嚴重恐須截肢保命。（記者陳建志翻攝）

一名62歲男子因長期痛風不忌口，日前腳踝痛風石破裂宛如「爆漿」，醫師示警若感染，最嚴重恐須截肢保命。（記者陳建志翻攝）

黃仁廷指出，痛風是一種與代謝異常相關的慢性疾病，主要成因為體內尿酸生成過多，或腎臟排泄功能不足，導致尿酸在血液中累積，當急性發作時，常出現關節紅、腫、熱、痛症狀，若長期未妥善控制，便會進展為慢性痛風，尿酸逐漸在關節處累積形成痛風石，增加破裂與感染風險。

黃仁廷解釋，痛風石之所以會破裂，與其生長位置、體積大小及周圍組織狀況密切相關，當痛風石長期堆積在皮膚下方，會持續壓迫皮膚與軟組織，使局部血液循環變差，皮膚逐漸變薄、脆弱。一旦患者行走、摩擦、外力撞擊，或局部發炎反應加劇時，皮膚便可能無法承受內部壓力而破裂。

黃仁廷強調，該名患者治療後症狀雖有改善，但痛風石一旦破裂，最大的風險在於感染，破損的皮膚細菌容易趁虛而入，可能導致慢性潰瘍、蜂窩性組織炎，甚至引發敗血症，若感染持續擴散，甚至可能侵入骨骼，形成骨髓炎，當感染無法控制、組織大範圍壞死時，為了保命恐須截肢。

黃仁廷呼籲，痛風僅靠止痛藥無法阻止病情惡化，長期尿酸控制才是根本之道，不僅須規律服用降尿酸藥物，定期追蹤尿酸數值，更應調整生活飲食，多喝水、避免過量飲酒，尤其是啤酒與烈酒，以及減少內臟、海鮮、紅肉等高普林食物攝取，並維持規律運動與理想體重，才能避免小病拖成大病。

黃仁廷醫師呼籲，痛風僅靠止痛藥無法阻止病情惡化，長期尿酸控制才是根本之道，須規律服藥並調整飲食。（記者陳建志攝）

黃仁廷醫師呼籲，痛風僅靠止痛藥無法阻止病情惡化，長期尿酸控制才是根本之道，須規律服藥並調整飲食。（記者陳建志攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中