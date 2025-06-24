限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
保力達B別亂喝！ 北市衛生局揪違規販售11件 開罰33萬
〔記者劉詠韻／台北報導〕不少民眾習慣飲用含酒精的西藥內服液劑，如保力達B、維士比提神或緩解不適。台北市衛生局提醒，該類產品雖可合法購得，但屬需經專業指示使用的藥品，過量或不當飲用恐危害健康，且不得於檳榔攤等非藥事場所販售，去年間共查獲11件違規案例。
衛生局表示，含酒精的西藥內服液劑屬於醫師、藥師、藥劑生指示藥品，應遵照標示使用，並諮詢專業醫藥人員建議，民眾應留意產品中酒精濃度，特定情況如與其他藥物併用、肝功能不佳或需操作機具，更應謹慎留意，避免影響日常安全。
請繼續往下閱讀...
統計指出，2024年共宣導2896家業者，並查獲11件違規案例，已依《藥事法》第27條及第92條裁罰，罰鍰總額33萬元。為防止違法流通，衛生局持續針對檳榔攤、工地福利社等非藥事機構加強宣導及稽查，明確說明相關藥品不得於此類場所販售。
衛生局提醒，藥品販售通路依法須具備相關資格，呼籲民眾勿向非合法場所購買藥品，保障自身健康安全。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應