憂大罷免群聚掀新冠確診潮 綠委籲全民接種疫苗

民進黨立委郭國文（中）召開「小針頭 大防疫 國會帶頭接種，提升防疫韌性」記者會。左起：衛福部長邱泰源、郭國文。（記者王藝菘攝）

〔記者陳政宇／台北報導〕新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衛福部評估仍處高峰期。民進黨立委郭國文、林俊憲今（24日）於立法院舉辦疫苗接種活動，指出大罷免第三階段將在7月26日投票，盼民眾踴躍施打疫苗、加強防疫，避免因群聚導致確診潮。

郭國文、林俊憲今天在立法院舉辦疫苗接種活動，衛福部長邱泰源、次長周志浩、疾管署長莊人祥等人受邀出席，共同呼籲民眾踴躍接種疫苗。

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郭國文說明，他在本（6）月初質詢衛福部時發現，去（2024）年交貨的550萬劑JN.1疫苗，當時還有305萬劑尚未施打，施打率全國第一劑接種率只有9.12％，第2劑更只有0.25％，若不提升疫苗施打率，超過300萬劑都將於9月到期，形同浪費。

郭國文說，新冠疫情處於流行期，民眾卻因缺少新聞事件關注，導致疫苗接種率仍偏低，因此他與林俊憲舉辦活動，希望能提高民眾對新冠疫情的防疫意識，進一步催出疫苗接種率。

此外，郭國文特別提醒，大罷免將在7月26日進行第三階段投票，屆時勢必有群聚行為，希望大家可以在此之前施打疫苗，加強防疫，避免群聚導致另一波確診潮。林俊憲則表示，這次新冠病毒傳染性更強，一般民眾的警覺心跟前幾年疫情期間相差很多，期盼藉由立法院帶頭施打，呼籲民眾踴躍施打疫苗。

衛福部次長周志浩指出，目前國內新冠疫情仍處相對高點，新冠併發重症病例未接種JN.1疫苗的將近9成，呼籲符合資格的民眾踴躍接種。莊人祥則說，目前疫情雖然過了高峰，但還在高峰期，呼籲65歲以上或有慢性病的民眾，若還沒有接種JN.1疫苗，及早接種。

民進黨立委郭國文召開「小針頭 大防疫 國會帶頭接種，提升防疫韌性」記者會，會中衛福利部長邱泰源示範接種疫苗。（記者王藝菘攝）

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