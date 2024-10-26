拚流感及新冠疫苗打氣！嘉義縣、市設接種站 接種送禮券

公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段對象接種。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段對象接種，嘉義縣、市為鼓勵民眾接種，分別設置社區接種站，及祭出送禮券措施，希望帶動打氣。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，自10月1日起提供第一階段公費流感疫苗與新冠疫苗接種，縣內巡迴設置疫苗接種站，包括80家衛生所與合約醫療院所，65歲以上縣民接種新冠疫苗送200元禮券；第二階段11月1日開始，將安排在新港鄉、民雄鄉、中埔鄉的社區、職場持續設接種站，1萬4千張禮券已快發完，發完為止，請民眾踴躍接種。

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嘉市衛生局長廖育瑋說，衛生局與疾病管制署及全聯福利中心合作，將於11月2日早上9至12時在全聯嘉義興業二店（興業東路40號）設置社區接種站，提供新冠JN.1和流感疫苗接種服務，凡在此場接種站完成接種任一疫苗的民眾，可獲得全聯提供的健康好禮1份（每人限領一份）；另設籍嘉市65歲以上市民接種新冠JN.1疫苗可再獲得100元禮券。

廖育瑋說，為鼓勵民眾接種新冠JN.1疫苗預防重症或死亡發生風險，設籍嘉市65歲以上市民至社區接種站或醫療院所接種新冠JN.1疫苗均可獲得100元禮券；自10月起於嘉市校園集體接種新冠JN.1疫苗的學生及教職員工皆可獲得嘉市限定「乖乖打疫苗」聯名款乖乖1包。

衛政單位指出，新冠病毒目前流行的變異株如JN.1及其子代KP.3，最新的JN.1疫苗能提供更強的保護力，建議民眾接種最新疫苗，強化免疫防護。

11月1日第二階段新增50至64歲無高風險慢性病成人也能接種公費流感疫苗，新冠疫苗接種對象則擴展至出生滿6個月以上民眾。

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