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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》長輩不愛吃菜改吃水果？ 營養師：小心血糖飆升

2024/10/21 08:31

營養師表示，長期只吃水果，不吃蔬菜者，容易營養不均衡、變胖，甚至可能導致胰島素阻抗；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，長期只吃水果，不吃蔬菜者，容易營養不均衡、變胖，甚至可能導致胰島素阻抗；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「長輩不喜歡吃蔬菜，可不可以讓他吃水果就好啊？」對此，營養師李婉萍強調，當然不行啊！水果和蔬菜在6大類中，分屬不同類別，雖然2者都很健康，但水果含有果糖、葡萄糖等，長期下來，容易缺乏油脂、蛋白質，導致營養不均衡，也會容易變胖，甚至可能導致胰島素阻抗，罹患糖尿病等，建議不宜過量，均衡飲食更健康！

李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發影片指出，2者是不能相互取代的！水果和蔬菜在6大類中，分屬不同類別，雖然2者都很健康，富含不同的維生素、礦物質、纖維、植化素。但水果含有果糖、葡萄糖、熱量，長期用水果代替蔬菜，甚至當正餐來吃時，容易缺乏油脂、蛋白質，導致營養不均衡，也會容易變胖。

李婉萍進一步說明，水果果糖較多，吃進過多的糖，容易導致胰島素阻抗，使身體無法好好利用過多的糖分，消耗胰島素的能力，嚴重可能罹患糖尿病。因此水果雖然好吃又健康，但是還是不宜過量！該吃的蔬菜還是要吃，可以請長輩先從愛吃蔬菜開始吃起。

國健署分享「我的餐盤」口訣，以更簡單的方式，輕鬆達到均衡飲食。（圖取自國健署）

國健署分享「我的餐盤」口訣，以更簡單的方式，輕鬆達到均衡飲食。（圖取自國健署）

「我的餐盤」均衡飲食更健康

為了讓民眾以更簡單的方式，輕鬆達到均衡飲食，國健署分享「我的餐盤」，以提醒民眾每餐皆應攝取到6大類的食物，其中油脂類已於烹調時添加於各菜色中，因此不在餐盤中呈現。

●每天早晚1杯奶：每天早晚各喝一杯240毫升的乳品，以增進鈣質攝取，保持骨質健康，或於餐中以乳品入菜或食用起士、無糖優酪乳等方式，增加乳品類食物之攝取。

●每餐水果拳頭大：1份水果約1個拳頭大，切塊水果約大半碗-1碗，1天至少攝取2份水果，並選擇在地、當季、多樣化。

健康網》長輩不愛吃菜改吃水果？ 營養師：小心血糖飆升

國健署建議，青菜攝取量應足夠，體積需比水果多；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●菜比水果多一點：青菜攝取量應足夠，體積需比水果多，並選擇當季且深色蔬菜需達1/3以上。

●飯跟蔬菜一樣多：全穀雜糧類份量約與蔬菜量相同，且盡量以「維持原態」之全穀雜糧為主，或至少應有1/3為未精製全穀雜糧，例如糙米、全麥製品、燕麥、玉米、甘藷等。

●豆魚蛋肉1掌心：蛋白質食物1掌心約可提供豆魚蛋肉類1.5-2份，為避免同時吃入過量不利健康的飽和脂肪，建議以豆類>魚類與海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，且應避免加工肉品之方式選擇食物。

●堅果種子1茶匙：每天應攝取1份堅果種子類，1份堅果種子約1湯匙量，民眾可於一天內固定時間攝取足1湯匙量，或分配於3餐，每餐1茶匙量。

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