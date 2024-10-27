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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

嘉義市免費三合一健檢 AI判讀防中風

2024/10/27 10:58

民眾排隊進行肺癌防治篩檢。（記者林宜樟攝）

民眾排隊進行肺癌防治篩檢。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由國際扶輪3470地區與嘉義基督教醫院、成功大學醫院、腦血管疾病防治基金會舉辦的扶輪健康篩檢三合一活動，今（27）日早上在嘉基醫院展開，免費讓民眾進行健康篩檢，引進先進的AI中風預防篩檢，以AI技術判讀資料，提早讓民眾發現問題，提早治療。

國際扶輪社3470地區總監林庚賢、嘉義彩虹扶輪社社長蘇明堇、嘉義中區扶輪社社長柯建彰、嘉義東北扶輪社社長陳昭翰、嘉義和平扶輪社社長吳上明、嘉基副院長劉中賢及嘉義市議長陳姿妏、嘉義市衛生局長廖育瑋等人，今天在嘉基醫院路加堂關心前來進行篩檢的民眾，參與民眾相當踴躍，活動開始1小時就有超過百人報名進行AI中風預防篩檢。

主辦單位表示，健康篩檢提供40歲以上民眾進行AI中風預防篩檢、45歲以上婦女進行乳房篩檢及50歲以上民眾進行肺癌防治篩檢，進行到今日下午4點，符合年齡條件的民眾攜帶健保卡及身分證可免費篩檢。

國際扶輪社3470地區總監林庚賢（右3）等人，關心進行AI中風預防篩檢的民眾。（記者林宜樟攝）

國際扶輪社3470地區總監林庚賢（右3）等人，關心進行AI中風預防篩檢的民眾。（記者林宜樟攝）

林庚賢感謝嘉基醫院長期協助合作為民眾健檢，更把醫療資源帶入泰北，一同為民眾健康把關。蘇明堇感謝各合作醫院長期支持公益健康篩檢，預防勝於治療，歡迎民眾能踴躍參與，透過篩檢瞭解身體狀況，若有問題，就能提早處理。

陳姿妏說，AI科技發展之後，應用在各種領域，AI判讀可讓民眾更快速的瞭解自己的身體，進行健康管理；扶輪社社員在各自領域擁有傑出成就，感謝他們付出投入公益，提供免費篩檢，造福市民。

嘉義市議長陳姿妏（中）感謝扶輪社舉辦免費篩檢。（記者林宜樟攝）

嘉義市議長陳姿妏（中）感謝扶輪社舉辦免費篩檢。（記者林宜樟攝）

扶輪社合作舉辦免費健康篩檢。（記者林宜樟攝）

扶輪社合作舉辦免費健康篩檢。（記者林宜樟攝）

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