健康網》晚上別吃太甜水果 專家揭5原因：影響睡眠

專家建議，晚上想吃水果，最好選擇低糖如莓類、柚子或蘋果，否則可能會發生難入睡、血糖上升等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多吃水果固然健康，但也不是隨時都能吃所有水果！營養學者洪泰雄在臉書指出，若是晚上想吃水果，最好選擇低糖如莓類（如藍莓、草莓）、柚子或蘋果等，糖分相對較低，且富含纖維和其他營養素，否則睡前吃太甜恐會讓血糖飆升、難入眠，甚至睡到一半醒來等困擾。

晚上別吃高甜度水果原因

●血糖控制：甜度高的水果通常含有較高的天然糖分（如果糖和葡萄糖），在晚上食用可能會導致血糖迅速上升。這對於糖尿病患或需要控制血糖的人來說很重要。

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●消化問題：晚上進食高糖分的食物可能會影響消化，尤其是在睡前不久食用，可能導致胃部不適或影響睡眠品質。

●熱量攝入：高糖水果通常熱量較高，晚上攝入過多熱量可能會影響體重管理，特別是在晚上活動量較少的情況下。

●影響睡眠：有研究表明，過多的糖分攝入可能會影響睡眠品量，導致入睡困難或夜間醒來。

●口腔健康：晚上吃甜食可能增加蛀牙的風險，因為口腔中的糖分會成為細菌的食物，進而產生酸性物質，損害牙齒。

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