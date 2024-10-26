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健康網》又快又急的A型流感 兒科急診常用3種抗流感藥物一次看

2024/10/26 22:40

醫師指出，兒科急診常用的抗流感藥物可分為3種；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，兒科急診常用的抗流感藥物可分為3種；圖為情境照。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近氣溫變化大，又正值流感期間，對於本身免疫力較差的人來說，需要嚴正以待。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰分享，1位有免疫缺陷疾病的弟弟，根據病情治療建議給他1次2顆Xofluza。兒科急診常用的抗流感藥物可分為3種：抑制流感病毒釋放的口服克流感Tamiflu、抑制流感病毒釋放的注射型瑞貝塔、抑制病毒複製的新一代口服流感藥物Xofluza。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文表示，A型流感的一般病程幾乎都會又急又快，臨床症狀除了發燒、發冷、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、鼻塞等呼吸道症狀外，病人常會出現頭痛、疲勞、倦怠、全身肌肉痠痛、胃腸不適等狀況。他在兒科急診，有時也會看到流感併發肺炎、流感併發腦炎（ANEC）等重症病例。

兒科急診常用抗流感藥物

●抑制流感病毒釋放：口服克流感Tamiflu，1天2次，需要吃5天。

●抑制流感病毒釋放：注射型瑞貝塔Rapiacta，打一支針劑，滴完後多可回家。

●抑制病毒複製：新一代口服流感藥物Xofluza，只要吃1次。

醫師呼籲家長帶孩子去接種流感疫苗。（資料照）

醫師呼籲家長帶孩子去接種流感疫苗。（資料照）

吳昌騰說，Xofluza是目前唯一能夠針對易併發流感重症的高風險族群，快速且有效改善症狀的口服抗流感藥物，可以降低病人把流感傳染給家中長輩或是年幼孩子的機會，呼籲家長帶孩子去接種流感疫苗。

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