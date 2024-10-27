中醫看慢性腎臟病 客製化治療減緩惡化

▲中醫師常用於治療慢性腎臟病的中藥，民眾請勿自行購買中藥治療。（照片提供／江昆壕）

文／江昆壕

70歲黎先生罹患糖尿病已經10多年，因為慢性腎臟病就醫，初診時，肌酐酸指數1.6、腎絲球過濾率43，為慢性腎臟病3B期，經過16週的中藥治療，抽血檢驗結果為肌酐酸指數1.33、腎絲球過濾率53，慢性腎臟病分級由3B期進步到3A期，繼續接受中藥治療。

台灣的慢性腎臟病盛行率達到11.9%，其中僅有3.5%的慢性腎臟病人知道自己患病，因腎炎、腎病變症候群與腎病變死亡人數在10年中成長了26.4%。平均每百萬人中就有525位洗腎人口，洗腎病人中糖尿病患者佔了47%，平均每1人1年洗腎的花費就高達52萬元，112年健保門診透析總額更高達446億元。

請繼續往下閱讀...

糖尿病和高血壓是常見原因

慢性腎臟病最常見的原因是控制不佳的糖尿病和高血壓，其他導致慢性腎臟病的疾病和病症包括：腎絲球腎炎、間質性腎炎、多囊性腎病變或其他遺傳性腎病、攝護腺肥大、腎結石和某些癌症等疾病導致泌尿道長期阻塞、膀胱輸尿管逆流、復發性腎臟感染。

可能增加慢性腎臟病風險的危險因數包括：糖尿病、高血壓、心血管疾病、吸菸、肥胖、腎臟疾病家族史、腎臟結構異常、高齡（65歲以上）、經常使用可能損害腎臟的藥物。

慢性腎臟病第3期常見的中醫證型有：脾腎氣虛，氣陰兩虛、水濕證、濕熱證、血瘀證，常用的方劑有：參苓白朮散、參芪地黃湯、四妙丸、桃紅四物湯。

尚未進行透析治療的第4期、第5期慢性腎臟病常見的中醫證型有：脾腎陽虛、陰陽兩虛、水濕證、濕熱證、血瘀證、溺毒證，常用的方劑有：實脾飲、金匱腎氣丸、黃連溫膽湯、桃紅四物湯、大柴胡湯。

中醫可以根據病人的症狀、症候、舌象、脈象的資訊，予以客製化的治療，幫助病人穩定腎臟功能，減緩惡化速度，部分病人可以改善腎臟功能。

在治療慢性腎臟病的過程，還要注意造成慢性腎臟的原因與危險因子，如此才能有一個完善的治療。

（作者為林口長庚醫院中醫內科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法