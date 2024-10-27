自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

中醫看慢性腎臟病 客製化治療減緩惡化

2024/10/27 05:30

▲中醫師常用於治療慢性腎臟病的中藥，民眾請勿自行購買中藥治療。（照片提供／江昆壕）

▲中醫師常用於治療慢性腎臟病的中藥，民眾請勿自行購買中藥治療。（照片提供／江昆壕）

文／江昆壕

70歲黎先生罹患糖尿病已經10多年，因為慢性腎臟病就醫，初診時，肌酐酸指數1.6、腎絲球過濾率43，為慢性腎臟病3B期，經過16週的中藥治療，抽血檢驗結果為肌酐酸指數1.33、腎絲球過濾率53，慢性腎臟病分級由3B期進步到3A期，繼續接受中藥治療。

台灣的慢性腎臟病盛行率達到11.9%，其中僅有3.5%的慢性腎臟病人知道自己患病，因腎炎、腎病變症候群與腎病變死亡人數在10年中成長了26.4%。平均每百萬人中就有525位洗腎人口，洗腎病人中糖尿病患者佔了47%，平均每1人1年洗腎的花費就高達52萬元，112年健保門診透析總額更高達446億元。

糖尿病和高血壓是常見原因

慢性腎臟病最常見的原因是控制不佳的糖尿病和高血壓，其他導致慢性腎臟病的疾病和病症包括：腎絲球腎炎、間質性腎炎、多囊性腎病變或其他遺傳性腎病、攝護腺肥大、腎結石和某些癌症等疾病導致泌尿道長期阻塞、膀胱輸尿管逆流、復發性腎臟感染。

可能增加慢性腎臟病風險的危險因數包括：糖尿病、高血壓、心血管疾病、吸菸、肥胖、腎臟疾病家族史、腎臟結構異常、高齡（65歲以上）、經常使用可能損害腎臟的藥物。

慢性腎臟病第3期常見的中醫證型有：脾腎氣虛，氣陰兩虛、水濕證、濕熱證、血瘀證，常用的方劑有：參苓白朮散、參芪地黃湯、四妙丸、桃紅四物湯。

尚未進行透析治療的第4期、第5期慢性腎臟病常見的中醫證型有：脾腎陽虛、陰陽兩虛、水濕證、濕熱證、血瘀證、溺毒證，常用的方劑有：實脾飲、金匱腎氣丸、黃連溫膽湯、桃紅四物湯、大柴胡湯。

中醫可以根據病人的症狀、症候、舌象、脈象的資訊，予以客製化的治療，幫助病人穩定腎臟功能，減緩惡化速度，部分病人可以改善腎臟功能。

在治療慢性腎臟病的過程，還要注意造成慢性腎臟的原因與危險因子，如此才能有一個完善的治療。

（作者為林口長庚醫院中醫內科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中