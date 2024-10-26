號召基隆市民踴躍捐熱血 百包白米、餐巾紙相贈

民進黨基隆市黨部舉辦捐血活動，何小姐第一次捐血。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市黨部今（26）天在基隆市捐血站，辦理愛心捐血活動，響應黨主席賴清德健康台灣政策，市黨部主委林明智帶頭挽袖捐血，呼籲民眾一起為台灣奉獻熱血。

台灣東洋藥品工業有限公司、全聯福利中心基隆義二店、議員施偉政、議員鄭文婷，紛紛贊助1斤裝白米200包、餐巾紙上百捲、洗衣精50罐、精緻餅乾50盒，鼓勵民眾踴躍捐血。

請繼續往下閱讀...

現場多位議員、黨公職幹部陸續來到現場，紛紛貢獻自己的一份心力，希望透過捐血及做公益，深入社區及鄰里，號召更多人一起參與捐血活動，讓民眾感覺到社會充滿互助的精神。何小姐說，她第一次捐血，感覺心情愉悅。

林明智表示，與立法委員王正旭服務處及基隆市議會黨團一起舉辦捐血活動，呼應賴清德要求各縣市黨部要適時的辦理公益活動，讓民眾知道黨部相關的政策及立場，也希望透過這樣的活動，邀請更多的市民朋友一起來捐血，捐血不止可以促盡新陳代謝，也能救人一命，未來黨部也會持續辦理更多的公益活動。

民進黨基隆市黨部除辦理愛心捐血活動，未來也將針對不同面向，持續辦理各式活動，多做善事、服務社會，讓每一次活動的善意與關懷，都能走入聚落、社區、鄰里、廟口、市場之間。

民進黨基隆市黨部舉辦捐血活動，主委林明智呼籲民眾一起來捐血。（記者盧賢秀攝）

民進黨基隆市黨部今天舉辦愛心捐血活動。（記者盧賢秀攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法