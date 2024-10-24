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高鐵11月每週五捐血有禮！250ml送高鐵肩背袋 500ml神秘大禮

2024/10/24 16:54

台灣高鐵辦捐血活動。示意圖。（資料照）

台灣高鐵辦捐血活動。示意圖。（資料照）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（24日）宣布，自11月1日起至11月22日止連續四個週五，在高鐵南港總公司及沿線11個車站啟動巡迴募血，捐出熱血250ml即可獲贈兼具美感與實用性的特製「台灣高鐵肩背袋」一個，捐血500ml可再獲神秘好禮一份。

高鐵公司表示，自2012年起每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，累計吸引超過1萬8000位捐血人參與，共募得2萬6246袋熱血。為感謝並鼓勵更多民眾熱情響應捐血活動，參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，捐出熱血250ml即可獲贈兼具美感與實用性的特製「台灣高鐵肩背袋」一個，捐血500ml可再獲神秘好禮一份，數量有限，送完為止。

台灣高鐵公司提醒有意捐血的民眾，依照衛生福利部捐血者健康標準，每人「捐血間隔」及「年捐血量」（以出生日期起算1年）有相關限制。全血捐血250c.c.，兩次間隔為2個月以上、500c.c.間隔3個月以上。男性全年捐血量限制在1500c.c.以內；女性則在1000c.c.以內。

台灣高鐵辦捐血活動，可獲肩背袋和神秘禮物。（高鐵公司提供）

台灣高鐵辦捐血活動，可獲肩背袋和神秘禮物。（高鐵公司提供）

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