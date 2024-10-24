限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
高鐵11月每週五捐血有禮！250ml送高鐵肩背袋 500ml神秘大禮
〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（24日）宣布，自11月1日起至11月22日止連續四個週五，在高鐵南港總公司及沿線11個車站啟動巡迴募血，捐出熱血250ml即可獲贈兼具美感與實用性的特製「台灣高鐵肩背袋」一個，捐血500ml可再獲神秘好禮一份。
高鐵公司表示，自2012年起每年舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」公益活動，累計吸引超過1萬8000位捐血人參與，共募得2萬6246袋熱血。為感謝並鼓勵更多民眾熱情響應捐血活動，參加「寒冬送暖 捐血傳愛」活動，捐出熱血250ml即可獲贈兼具美感與實用性的特製「台灣高鐵肩背袋」一個，捐血500ml可再獲神秘好禮一份，數量有限，送完為止。
請繼續往下閱讀...
台灣高鐵公司提醒有意捐血的民眾，依照衛生福利部捐血者健康標準，每人「捐血間隔」及「年捐血量」（以出生日期起算1年）有相關限制。全血捐血250c.c.，兩次間隔為2個月以上、500c.c.間隔3個月以上。男性全年捐血量限制在1500c.c.以內；女性則在1000c.c.以內。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應