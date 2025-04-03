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健康網》清明連假空氣品質不佳 環境部：出門戴口罩
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕揮別雨天之後，與我們共度清明連假的，是境外臭氧影響帶來的PM2.5濃度上升，造成空氣品質不佳。環境部預測到下週，空氣品質才會轉好；同時提醒，空氣品質不佳的時候，應減少外出；衛福部國健署也提醒，
環境部在臉書粉專說明，今（3）日環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。而連假期間到開工日（4月4日到7日）環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。而8日至10日降雨增加，西半部擴散條件好轉，空品逐漸改善。
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另外環境部空氣品質監測網也對環境部提醒二林、大城、崙背、麥寮、潮州地區發出橘色提醒，提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動；以及西部多觀測站（二林、豐原、大城、員林、臺西、崙背、麥寮、馬祖）達到防護預警等級，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內；若有需要外出時，建議配戴口罩。建議避免長時間劇烈運動，減少戶外活動。
國健署針對空氣品質不良情形，提供民眾3招自我防護：
第1招：平時外出應配戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露（口罩應儘可能與臉部密合）。
第2招：出門前查詢空氣污染指標，若指標過高應避免外出，或減少戶外活動時間，尤其是老人、兒童或慢性呼吸道疾病患者。
第3招：運用大眾運輸工具，取代自行開車及騎機車，減少燃油車之排放。
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