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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》日本百日咳逾4千人 醫：小心嬰兒感染

2025/04/03 14:35

日本的百日咳疫情嚴峻，醫師提醒應帶符合疫苗接種條件之幼童盡快接種疫苗。（圖取自freepik）

日本的百日咳疫情嚴峻，醫師提醒應帶符合疫苗接種條件之幼童盡快接種疫苗。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣傳出百日咳疫情，日本也有相當多人感染。日本全國百日咳病患的總數多達4,100人，超過2024年全年的總額。日本醫師提醒家長應帶孩子接種疫苗，嬰兒若被感染，嚴重度不容輕忽。

日媒《NHK》報導，日本國立感染症研究所在4月1日成立國家保健風險管理所，該所統計，截至3月23日當週，全國醫療機構通報患者數為458人。而今（2025）年1月1日至今，總數達到4,100人。對比2024年百日咳感染人數總共為4,054人，今年很快就過了這數字。而以都道府縣為單位來看，大阪府是336例、東京都299例、新潟縣258例、沖繩縣252例、兵庫縣233例。

東京都立兒童醫療中心（東京都立小児総合医療センター）主任堀越裕歩表示，疫情期間大家嚴格防治的時候，百日咳患者很少；他認為患者人數增加，很大原因是多數人缺乏免疫力。最後他提醒只要孩子年紀到了，就要盡快帶他打疫苗。

在台灣，疾管署於1日表示新增2例百日咳確定病例，為南部家庭群聚；同時有名僅2個月大的女嬰確診。我國疾管署提醒，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀（陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等）應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另外疾管署提醒，近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28到36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種1劑Tdap疫苗。

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