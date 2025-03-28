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謠言終結站》小腹微凸是為了保護子宮？ 醫破解迷思

2025/03/28 13:09

醫師澄清，子宮其實是身體裡數一數二強壯的器官，並不需要被保護。女性先天脂肪較多主要是負責維持荷爾蒙穩定、卵巢正常運作；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師澄清，子宮其實是身體裡數一數二強壯的器官，並不需要被保護。女性先天脂肪較多主要是負責維持荷爾蒙穩定、卵巢正常運作；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳言「女性小腹微凸是為了保護子宮」是真的嗎？禾馨婦產科醫師烏恩慈直言「不是」，子宮其實是身體裡數一數二強壯的器官，並不需要被保護。女性先天脂肪較多主要是負責維持荷爾蒙穩定、卵巢正常運作。如果為了追求極低體脂，恐導致月經沒來、雌激素降低，加快骨質疏鬆。

烏恩慈在臉書專頁「烏烏醫師」發文指出，之所以會有「女性小腹微凸是為了保護子宮」這種說法，推測是因為脂肪跟女性的生殖功能確實有點關聯。女生因為有懷孕、哺乳的能力，天生需要更多脂肪，因此健康體脂設定比男性高，男性10至20%，女性則18到28%。

脂肪存能量 也生產雌激素

烏恩慈說明，脂肪不只是存能量，也是雌激素的生產基地。當體脂太低、熱量攝取不夠（尤其是碳水和油脂），身體會啟動「節能模式」——能量不足，荷爾蒙分泌跟著下降，出現不排卵、月經不來；更嚴重時，雌激素不足會導致骨質疏鬆。所以，脂肪真正保護的是荷爾蒙分泌穩定，以及卵巢正常運作，不是子宮。

烏恩慈分享，她常看到女生為了追求極低體脂、平坦小腹、運動表現，結果月經沒來、雌激素降低。這時候，最該擔心的不是子宮，而是骨質密度。因為沒了雌激素的保護，骨質流失會變快。

醫師提到，追求極低體脂，小心月經沒來、雌激素降低。沒了雌激素保護，會加快骨質疏鬆；情境照。（圖取自freepik）

醫師提到，追求極低體脂，小心月經沒來、雌激素降低。沒了雌激素保護，會加快骨質疏鬆；情境照。（圖取自freepik）

脂肪囤積哪個部位？ 基因決定

另，她補充，當體脂增加時，脂肪會囤積在哪裡，其實是基因決定的。同樣的體脂，有人胖肚子、有人胖腿、有人胖臉，到目前為止，沒有任何飲食菜單、運動、藥物，可以改變脂肪分布。真的想改變，只有手術。

而這樣的個體差異，也成了許多女生焦慮和痛苦的來源。因此，她一直相信，追求健康與外在的平衡，離不開兩件事，即正確的科學知識，以及持續練習的自我接納。

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