健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》脊椎腫瘤開刀好嚇人！ 微創手術4優點一次看

2025/08/13 15:32

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，微創手術傷口小恢復快、出血量少、神經功能保護更完善、感染率降低併發症減少；情境照。（圖取自freepik）

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，微創手術傷口小恢復快、出血量少、神經功能保護更完善、感染率降低併發症減少；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多患者一聽到要開刀，腦海中立刻浮現傳統手術的大傷口和漫長復原期。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，現代微創手術技術已經讓脊椎腫瘤治療變得更安全、更精準，大大減少了患者的痛苦和恢復時間，而且微創手術傷口小恢復快、出血量少、神經功能保護更完善、感染率降低併發症減少。

創傷更小恢復更快

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」指出，傳統脊椎腫瘤手術需要大範圍切開背部肌肉，微創手術則只需要2-3個0.5-1公分的小切口，透過內視鏡和特殊器械進行精準操作。研究顯示，微創手術患者的住院時間平均縮短50%，從傳統的7-10天減少到3-5天。更重要的是，小傷口意味著肌肉損傷更少，患者術後第二天就能下床活動，不像傳統手術需要臥床好幾天。

出血量大幅減少降低輸血風險

謝炳賢說，脊椎手術最令人擔心的就是大量出血，傳統開放式手術平均出血量可達500-1000毫升，相當於失去了全身血液的10-20%。微創手術透過精確的影像導引和電凝止血技術，能將出血量控制在50-200毫升以內，減少了70-80%的失血量。這意味著對於年長患者或有心血管疾病的人來說，減少出血量就等於降低了手術風險，讓原本不適合開刀的患者也有了治療機會。

神經功能保護更完善

謝炳賢指出，脊椎腫瘤最可怕的不是腫瘤本身，而是可能造成的神經損傷。傳統手術因為視野受限，醫師只能憑經驗和觸感來避開重要神經，就像在黑暗中摸索一樣危險。微創手術搭配高解析度內視鏡和即時神經監測系統，讓醫師能清楚看到每一條神經纖維，精確區分腫瘤與正常組織的界線。許多患者術後不僅腫瘤被完全切除，原本的麻木、疼痛症狀也獲得明顯改善。對於脊髓附近的腫瘤，微創技術更是能在保護神經的前提下，達到最大程度的腫瘤切除。

感染率降低併發症減少

謝炳賢說，大傷口就像打開了身體的防護門，讓細菌有機可乘。傳統脊椎腫瘤手術的感染率約為3-8%，一旦發生深部感染，不僅需要再次手術清創，還可能導致慢性骨髓炎等嚴重後遺症。微創手術的小切口大幅降低了感染風險，小傷口癒合快速，通常7-10天就能完全癒合，不像傳統手術需要2-3週才能拆線。更重要的是，微創手術對周圍軟組織的破壞最小，保持了組織的天然屏障功能，讓身體的免疫防線更完整。許多患者術後隔天就能正常洗澡，不用擔心傷口感染問題，生活品質大大提升。

