去年癌篩及時救了3.4萬人 6醫院獲頒典範獎

國健署今（13）日舉辦癌症防治績優醫療院所典範獎頒獎；由左至右分別是林口長庚醫院副院長林永昌、萬芳醫院院長劉燦宏、國健署長沈靜芬、中美醫院副院長范毓怡。（國健署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕定期篩檢是防癌的關鍵一步，衛福部國健署與全台200多家癌症防治醫療院所合作推動癌篩工作，去（2024）年協助篩出3.4萬名癌前病變與癌症個案， 今（13日）進行表揚，其中林口長庚醫院、萬芳醫院、嘉義基督教醫院、中美醫院、陽明醫院及四季台安醫院等6家醫院，獲頒「癌症防治績優醫療院所典範獎」。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，癌症為國人十大死因首位，為守護民眾健康，國健署與全台200多家癌症防治醫療院所合作執行「全方位癌症防治策進計畫」及「癌症防治品質精進計畫」，共同推動癌症篩檢工作。

請繼續往下閱讀...

林莉茹指出，這200多家醫院去年提供261萬人次的癌篩服務，占全國癌篩總量近6成，篩出2萬6756名癌前病變與7792名癌症個案數，成功搶救3萬4548名個人及家庭。

國健署今（13）日舉辦「癌症防治績優醫療院所」表揚典禮，頒發「篩檢效率王」、「生命搶救王」、「困難挑戰王」、「肺篩品質王」、「分秒必爭王」及「典範獎」等6個重要獎項，共計有53家醫療院所獲此殊榮。

其中，林口長庚醫院、萬芳醫院、嘉義基督教醫院、中美醫院、陽明醫院及四季台安醫院等6家醫院，獲得各癌「篩檢效率王」、「生命搶救王」及「分秒必爭王」的獎項最多，進而榮獲典範獎。

國健署也辦理「防癌尖兵評選活動」，評選出17位優秀的醫療人員。其中，彰化基督教醫院醫師吳文沛，積極布局人工智慧技術於臨床實務中，提升篩檢效能，也優化診斷流程；怡仁綜合醫院護理師段永慧，則是即使在電訪期間，被誤以為是詐騙集團，常常被掛電話，仍持續精進專業能力及抗壓力，並積極在社區據點進行癌篩衛教課程。

