健康網》南部單日2地震！地震發生怎辦？內政部提醒3步驟

內政部表示，地震時若在室內，應立即「趴下、掩護、穩住」。（圖取自PhotoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（3）日中午嘉南地區接連發生地震，先是上午在嘉義發生地震後，台南在中午又發生規模4.9地震，造成高鐵班次大亂；同時泰國、緬甸等地都傳出地震，加上4月2日日本九州發生地震，以及日本政府在3月31日發布的地震災害預測報告中，提出未來30年內發生規模9強震的可能性極高。

中央氣象署說明，今日11時47分在台南市官田區發生規模4.9地震，震央在台南市政府東北方32.3公里，最大震度台南市、嘉義縣4級。台南地區發出國家級警報，不少民眾直呼「地震好嚴重喔」。

台南官田近午發生地震，科學園區未受影響。（記者吳俊鋒翻攝）

內政部消防署表示，地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷，如果是躲在牆角或柱子旁邊等地方避難時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

內政部消防署表示，當地震發生時，內政部消防署表示，地震搖晃時，應優先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外。如果就近有掩蔽物，請直接躲進去；例如桌下。附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部。但請注意牆壁上頭是否剛好有潛在危險掉落物。如果是躲在牆角或柱子旁等地方進行避難時，同樣要小心附近的家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

內政部消防署表示，地震時最重要就是保護頭頸避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障、以避免受傷。除非你的所在位置上方剛好有潛在掉落物、或物品已經開始掉落了，不然趴下後請不要再移動。

內政部消防署最後強調，如果頭頂上方真的不安全，才能嘗試在地震當下爬行。爬離高風險區域後馬上就地停下、掩蔽，直至地震停止。別往上看，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。因為日光燈可能會破掉，這個時候如果往上看，很容易被破片刺傷。

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