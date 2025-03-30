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健康 > 傷病癌症 > 外傷

緬甸強震》地震來襲要跑嗎？ 4場所自救一次看

2025/03/30 20:41

地震來時若在室內，謹記「趴下、掩護、穩住」，並儘速躲在堅固家具、桌子下。千萬不要慌張地往室外跑；圖為情境照。（圖取自photoAC）

地震來時若在室內，謹記「趴下、掩護、穩住」，並儘速躲在堅固家具、桌子下。千萬不要慌張地往室外跑；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，鄰近國家也傳出災情，不少台灣遊客指出，在曼谷見到大批民眾驚慌失措飛奔，而台灣人卻「老神在在」。地震來時到底要不要跑？中央氣象署依室內、室外等場所，教民眾如何自我防護。

氣象署地震防護資料指出，地震來時不同場所防護要點也不同，可分為以下4情境：

室內 趴下、掩護、穩住 勿慌張往外衝

●保持鎮定，以「趴下、掩護、穩住」為核心觀念，隨手抓個墊子等保護頭部，儘速躲在堅固家具、桌子下。
●切勿靠近窗戶，以防玻璃震破。
●切記！不要慌張地往室外跑。

室外 站於空曠處 遠離招牌、施工建築

●站立於空曠處或騎樓下，不要慌張地往室內衝。
●注意頭頂上方可能有如招牌、盆景等掉落。
●遠離興建中的建築物、電線桿、圍牆、未經固定的販賣機等。
●若在陸橋上或地下道，應鎮靜迅速地離開。
●若在郊外，遠離崖邊、河邊、海邊，找空曠的地方避難。

在室外遇到地震，要遠離遠離興建中的建築物、電線桿、圍牆、未經固定的販賣機等。圖為28日發生強震時，泰國大批民眾驚慌失措聚集在街頭。（路透檔案照）

在室外遇到地震，要遠離遠離興建中的建築物、電線桿、圍牆、未經固定的販賣機等。圖為28日發生強震時，泰國大批民眾驚慌失措聚集在街頭。（路透檔案照）

●開車時：
1.勿緊急剎車，緊握方向盤，並注意前後車距逐漸減速，將車輛停靠路邊。
2.關閉引擎，在地震搖晃未結束前，不要出車外，並且開收音機掌握地震消息及災情。
3.重新開車上路時，應注意路旁懸吊物、看板、招牌，避免餘震所招致災害。

學校 背向窗戶避桌下 用書包護頭

●避於桌下，背向窗戶，並用書包保護頭部。
●切忌慌亂衝出教室，並避免慌張地上下樓梯。
●如在操場，遠離建築物。
●如在行駛中之校車，留在座上勿動直至車輛停妥。

辦公室及公共場所 防天花板上物品砸落

●注意天花板上的物品（如燈具）掉落下來。
●辦公室躲在辦公桌或堅固的家具下或靠支柱站立，遠離窗戶。
●公共場所中，應小心選擇出口，避免人群推擠。
●切忌急著衝出，請勿使用電梯。

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