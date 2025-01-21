健康網》餘震不斷！ 消防署籲備好「緊急避難包」救命

消防署強調，每個人都應該要準備1個緊急避難包，建議放置於大門口或玄關附近等隨手可取得之處；示意圖。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕凌晨地牛翻身！嘉義縣大埔鄉今（21）日凌晨00時17分發生芮氏規模6.4有感地震，最大震度為嘉義縣大埔6弱。國家警報系統針對多縣市發布地震速報告警示，餘震不斷！對此，內政部消防署建議，日常備好緊急避難包，並放置於大門口或玄關附近等隨手可取得之處，以便立即取得，及時遠離災害。

消防署指出，緊急避難包原則上就是找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，再準備從住家出發到避難場所及避難初期可能會需要的物品，像是緊急糧食飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品等，如家裡有嬰幼兒，則放尿布、奶粉奶瓶、濕紙巾等物品，準備時也可與家人共同討論，考量每個人的不同需求，每個人都應該要準備1個緊急避難包。

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消防署建議，備妥後，應在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查1次緊急避難包，除確保物品無損壞、遺漏或已屆使用期限需替換之情形。另外，緊急避難包建議放置於大門口或玄關附近等隨手可取得之處。以下所列項目提供參考：

●緊急糧食飲水：準備飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

消防署建議，緊急避難包內備好日常常用的醫療及清潔品；示意圖。（圖取自freepik）

●醫療及清潔品：優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。

●禦寒保暖衣物：輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併帶出。有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方，一併帶出。

●貴重物品：身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本、另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。

●鞋子：外出避難時，要記得穿上鞋子，以防路上碎石、玻璃刺傷。

●其他：可預先準備如哨子、防災地圖、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等，如果家中有寵物，寵物的飲食需求也需要另外考量採計，一併放入緊急避難包中。

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