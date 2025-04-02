解人力荒！新光醫新進護理師 5月加薪破5萬

新光醫院今（2日）宣布5月1日起，再調升全院三班輪值護理人員薪資6.5%。（新光醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新光醫院今（2日）宣布5月1日起，再調升全院三班輪值護理人員薪資6.5％；長庚醫院則強調，體系每年7月都例行加薪，加薪幅度大約4％；公家醫院像是台大醫院、三軍總醫院、台北榮總等薪資制度需依相關規定進行，不過台北榮總就透露，薪資絕對在「前段班。」

新光醫院宣布今（2025）年5月1日起再調升全院輪值三班護理人員薪資6.5％，新進輪值三班護理人員薪資從每月4萬7870元調升為每月5萬1000元，預計每年多支出3千900萬元，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達6萬3300元，此外提供4年免費住宿等福利措施，提高工作士氣。

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新光醫院副院長洪子仁表示，今年急診壅塞主因是護理人力不足，導致病房無法開床、病患滯留急診，「護理人力夠，病房才能開，問題才能解決。」自2023年11月以來，新光已調升三班護理人員薪資逾20％，並呼籲政府將健保總額成長率提高至6％以上、維持點值0.95，穩定醫院財務就能回饋醫護。

長庚財團法人行政中心執行長游進邦說，長庚醫療體系每年7月都例行加薪，過往加薪幅度大約都落在4％左右，但今年斟酌人力現狀，院方希望加速招募，疏解人力缺口，才可能進一步改善關床與急診壅塞，漲幅還在研議；同步維持護理人員正常排休，避免過勞出走潮。

北榮院長陳威明表示，該院採滾動式修正持續優化薪資與制度，「我們不說自己最好，但一定在前段班，且前進不會有終點。」他強調留才不能只靠加薪，供良好工作環境，讓病人與醫院都尊重護理師。他舉例，北榮七成以上員工具公職身分，有穩定與退休保障，醫院亦提供宿舍，每月租金僅1000元，並設有電影放映、大師講堂、運動設施、幼兒園與餐補等，「沒有幸福快樂的員工，就沒有有溫度的服務。」

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