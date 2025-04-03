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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》每8人就1人有腎慢性病 營養師教戰飲食攻略

2025/04/03 17:46

營養師建議，洗腎期應攝取足夠的蛋白質，每日攝取每公斤體重乘以1至1.2克。並挑選高生物價蛋白質，如肉類、魚蝦貝類、豆類等；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，洗腎期應攝取足夠的蛋白質，每日攝取每公斤體重乘以1至1.2克。並挑選高生物價蛋白質，如肉類、魚蝦貝類、豆類等；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在台灣平均每8人就有1人患有腎臟慢性疾病，而當中更有50%的血液透析患者都面臨營養不良的問題。營養師高敏敏建議，腎友可多攝取原型食物、補充魚油、牛磺酸來預防。同時，洗腎期間可選擇高蛋白質食物來增強體力，適時補充營養品與熱量，也別忘減少高磷、高鈉與高鉀食物，平衡飲食守護健康。

高敏敏於臉書發文指出，洗腎治療雖然能幫助清除血液中的廢物，但也會讓部分營養隨著流失。部分人會出現食慾不振、食量減少等情況，進而造成營養不良，這對洗腎病友來說可不是小事，可能引發肌肉流失、併發感染率、跌倒風險、住院率提升、死亡率提升等可怕的風險。

3招防營養不良

●攝取原型食物：飲食盡量以原型食物為主，減少添加物以及隱性磷的攝入，避免加重腎臟代謝負擔。

●補充魚油：魚油富含Omega-3脂肪酸，能夠保護心血管，改善體內發炎，並舒緩皮膚搔癢症狀。

●補充牛磺酸：牛磺酸能增強白血球功能，促進免疫細胞的活性，幫助對抗感染、維持身體防禦力。

營養師指出，魚油富含Omega-3脂肪酸，能夠保護心血管，改善體內發炎，並舒緩皮膚搔癢症狀。（圖取自photoAC）

營養師指出，魚油富含Omega-3脂肪酸，能夠保護心血管，改善體內發炎，並舒緩皮膚搔癢症狀。（圖取自photoAC）

洗腎期飲食5守則

此外，高敏敏也叮嚀，洗腎期飲食應遵守5原則：

●攝取充足的熱量：每日攝取每公斤體重乘以25到35大卡。

●攝取足夠的蛋白質：每日攝取每公斤體重乘以1至1.2克。並挑選高生物價蛋白質，如肉類、魚蝦貝類、蛋白、豆類。

限鈉：一天不超過5克的鹽巴，避免高血鉀造成心律不整與無力。

●限鉀：綠色蔬菜先汆燙再吃，少喝湯汁，避免高鉀水果如香蕉、奇異果、鳳梨等。

●限磷：避免攝取高磷食品，如乳製品、內臟類、全榖雜糧、堅果、加工物、燉補湯等。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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