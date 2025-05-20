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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

美前總統拜登晚期攝護腺癌 何以未察？7旬後篩檢標準熱議

2025/05/20 15:24

美國前總統拜登（左）與妻子吉兒（右）。拜登日前證實罹患晚期攝護腺癌，引發外界對其健康的關切。此為兩人5月19日發布的自拍照。（路透）

美國前總統拜登（左）與妻子吉兒（右）。拜登日前證實罹患晚期攝護腺癌，引發外界對其健康的關切。此為兩人5月19日發布的自拍照。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國總統拜登證實罹患侵襲性第四期攝護腺癌且已骨轉移，此消息震驚各界，並點燃對年長男性攝護腺癌篩檢標準的激辯。外界質疑，享有頂級醫療的拜登，為何遲至晚期才確診此一其年齡層常見疾病？

《華爾街日報》報導，美國多數攝護腺癌透過血液「攝護腺特異性抗原（PSA）」檢測發現。此檢測有助早期發現，但有些惡性癌PSA不高，不易測出。82歲的拜登先前是否定期篩檢PSA不得而知，且針對此年齡層的篩檢並非標準程序。「美國預防服務工作小組（USPSTF）」考量偽陽性與過度治療風險，建議70歲以上男性不需例行篩檢PSA；其他組織則建議與醫師討論決定。

密西根大學醫學中心魏瑟攝護腺癌中心共同主任摩根醫師（Dr. Todd Morgan）稱：「擁頂尖照護者竟突確診轉移癌，令人不安。」

拜登非一般病患，其健康備受關注。長子波伊（Beau Biden）2015年因腦癌逝世後，他曾發起「抗癌登月計畫」。78歲的現任總統川普則有篩檢，上月PSA指數正常。歐巴馬及小布希任內也曾公布。川普對拜登確診表「難過」，並質疑延誤診斷，「應有人查明狀況。」

共和黨主導的眾院委員會正調查白宮是否隱瞞拜登健康惡化資訊。拜登發言人及醫師歐康諾（Dr. Kevin O’Connor）均未回應其任內篩檢問題。

醫師指，拜登癌症對荷爾蒙治療或有反應，晚期患者得益新療法也能存活數年，但恐難治癒。專家稱，約10%攝護腺癌確診時已轉移，早期症狀不明顯。拜登癌症惡性度高，可能已潛伏多年。攝護腺癌基金會醫務長辜醫師（Dr. Phillip Koo）說：「若70歲後每年篩檢，或能更早發現。」

醫界對篩檢頻率及年齡爭論數十年。篩檢可早期發現，但也可能致偽陽性及過度治療。紀念斯隆凱特琳癌症中心醫師艾達伊（Dr. Behfar Ehdaie）認為現行指引「最大化生活品質」。凱斯綜合癌症中心醫師蕭格（Dr. Jonathan Shoag）說許多男性75歲停篩，因低風險者致命機率低。但他與其他專家也指出，醫療團體建議減少篩檢後，近年美國晚期致命診斷反增。

美國總統無強制體檢標準。賓州大學副教務長伊曼紐醫師（Dr. Ezekiel J. Emanuel）認為：「拜登未做此檢測令人意外。不是未檢查，就是有檢查了卻未公開。」川普過去健康資訊也有不透明，但競選時曾高調談其PSA檢測正常。

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