本土、境外麻疹雙創6年新高 疾管署調整風險族群自費建議年齡

郭宏偉說明最新疫情情況。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今（20）日記者會說明最新疫情，我國上週新增2例自越南返台的境外移入麻疹個案，但今年累計本土12例、境外移入24例麻疹個案，都創下6年同期新高，且長期調查發現，1966年後出生世代，麻疹血清陽性率不足95%，因此疾管署調整高風險成人自費麻疹疫苗建議年齡為59歲以下。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上週新增的麻疹個案分別為北部30多歲男、中部30多歲男，兩人在4月底至5月初都曾至越南旅遊，分別在返國後4天和9天陸續出現喉嚨痛、全身出疹等症狀，就醫通報採檢確診，兩人均居家隔離未住院，接觸者分別匡列128人（監測至6月4日）和165人（監測至6月6日）。

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疾管署副署長羅一鈞指出，目前我國麻疹疫情已得到控制，連續3周未新增本土個案，但今年累計本土12例、境外移入24例，均為6年同期新高，且境外移入個案都來自越南，當地麻疹疫情仍嚴重，今（2025）年迄4月下旬報告8.1萬例，並持續發生死亡案例，呼籲曾赴當地旅遊的民眾，務必注意有無發燒、咳嗽、流鼻水、紅眼、出疹等症狀，就醫告知旅遊史。

羅一鈞指出，根據疾管署2019至2020年國民免疫力長期調查研究結果，我國成人麻疹血清陽性率大致隨年齡遞增，1961至1965年出生世代的麻疹血清陽性率達97%，後續出生世代的血清陽性率則均低於95%。

疾管署原建議，44歲以下且即將前往疫區、醫療照護工作人員、工作會頻繁接觸外國人等具較高風險成人，建議自費補接種1劑麻疹疫苗。羅一鈞說，疾管署於4月16日修訂公布新版MMR疫苗接種建議，將建議自費補接種年齡放寬至59歲以下，納入45至59歲的族群。

另經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，將「1965年（含）以前出生，且非免疫不全者」增列為視同具麻疹免疫力條件，目前國內自費MMR疫苗尚有2.1萬劑，另有1萬劑於4月中旬進口正在檢驗封緘作業中，呼籲近期規劃前往越南旅遊的20至59歲民眾，若不具麻疹免疫力，或存在其他疑慮，務必諮詢醫師，並評估自費接種1劑再前往越南。

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