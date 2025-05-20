高榮醫療物流AI機器人亮相 醫材運送效率大增

由工研院與高雄榮總合作研發的AI智慧影像醫療物流機器人「阿幫」，今在2025 COMPUTEX台北國際電腦展亮相。（高雄榮總提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為解決醫事人力吃緊的狀況，工研院與高榮團隊攜手研發AI智慧醫療物流機器人「阿幫」，將能全天候執行開刀房與護理站之間的血品與醫材運送作業，並於今（20日）2025 COMPUTEX國際電腦展中正式亮相。

高雄榮總指出，隨著高齡人口比例快速攀升、醫護人力吃緊，智慧醫療的導入已勢在必行，在經濟部產業技術司的支持下，工研院結合5G AIoT、AI影像辨識技術，打造出具備自主導航與閃避功能的「阿幫」，能全天候執行開刀房與護理站間的血品與醫材運送作業。

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根據高雄榮總實際導入的數據顯示，護理人員每日運送次數可從240次減半為120次，等同每日節省約720分鐘的人力時間，相當於1.5人力的工作量，有效提升醫療物流效率與病患照護品質。

AI智慧醫療物流機器人「阿幫」，將能全天候執行開刀房與護理站之間的血品與醫材運送作業，減輕醫院運送人員的工作量。（高雄榮總提供）

高雄榮總院長陳金順表示，「阿幫」的高度機動性、精準辨識能力與即時應變功能，展現出智慧醫療技術在真實臨床環境中所能發揮的價值，也再次證明科技與醫療現場結合的潛力。

工研院南分院執行長曹芳海表示，由工研院與高榮團隊攜手打造的「阿幫」，將持續升級，以適應各種醫療場域，滿足不同工作需求，成為未來醫護團隊的重要幫手。

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