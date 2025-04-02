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健康 > 心理精神

新竹台大分院兒童青少年身心發展中心揭牌 完善兒少心理健康體系

2025/04/02 18:10

新竹台大分院「兒童青少年身心發展中心」整合院內多科別資源提供全面且專業的醫療服務，致力打造完善的兒少心理健康照護體系。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「兒童青少年身心發展中心」整合院內多科別資源提供全面且專業的醫療服務，致力打造完善的兒少心理健康照護體系。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院於今（2）日在竹北院區舉行「兒童青少年身心發展中心」揭牌儀式，院方表示，將整合院內多科別資源，提供全面專業的醫療服務，並推動跨領域研究與專業人才培育，致力於打造完善的兒少心理健康照護體系。

新竹台大分院院長余忠仁表示，兒童與青少年的身心健康是國家未來發展的重要基石。健全的醫療與支持系統不僅能幫助個別病人，更能促進社會穩定與進步。該院將透過兒童青少年身心發展中心的成立，建構更完善的跨領域整合照護模式，讓醫療、教育及社會資源緊密結合，共同創造友善且具韌性的社會環境。

台大醫院副院長高淑芬指出，幫助一個孩子等於幫助一個家庭！新竹台大分院兒童青少年身心發展中心整合醫療、心理及社會資源，與家庭、學校、機構及醫療單位攜手，確保兒少病人從預防、診斷、治療到後續追蹤，都能獲得適切且完整的照護方案。

新竹台大分院表示，該中心將根據不同需求，提供多元專業服務，包括兒童發展聯合評估、情緒與行為障礙介入、偏鄉兒少支援、早期精神病介入等。

精神醫學部醫師林建亨表示，兒童青少年身心發展中心匯集了兒童青少年精神科醫師、臨床心理師、職能治療師、社會工作師等多位專業人才，並與神經科、復健科、小兒科等科別密切合作，提供全方位的整合醫療服務。

新竹台大分院「兒童青少年身心發展中心」正式揭牌，象徵醫院在兒少心理健康照護領域邁向嶄新里程碑。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院「兒童青少年身心發展中心」正式揭牌，象徵醫院在兒少心理健康照護領域邁向嶄新里程碑。（新竹台大分院提供）

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