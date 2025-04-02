兒童節前小丑醫生來查房 中榮病童好開心

兒童節將至，紅鼻子醫生今天到台中榮總兒童病房巡迴演出。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕兒童節將至，備受大家喜愛的紅鼻子醫生今天到台中榮總兒童病房巡迴演出，傅雲慶院長到場贈送小禮物給住院病童，一起到兒科門診發送小點心，為病童、家屬及醫護人員提前歡慶兒童節，讓病房充滿笑聲。

「當我們一起笑時，我們都在愛裡面！」紅鼻子關懷小丑協會的紅鼻子醫生在今（2025）年兒童節巡迴演出，與中榮特別以音樂遊行的方式穿梭於兒童病房，病童從陌生、好奇到互動玩遊戲，紅鼻子醫生也在兒童病房圖書室表演精彩小丑默劇與肢體喜劇，透過樂器的演奏及歌唱表演，讓病童暫時忘卻病痛，讓歡笑成為良藥。

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傅雲慶表示，感謝紅鼻子醫生長期以來對本院孩子的用心付出，中榮每週三都可見到紅鼻子醫生到病房內探望孩子的活潑身影，病童聆聽紅鼻子醫生彈奏的輕快樂曲，成為心靈的溫暖支柱，也給予家屬及醫護人員精神撫慰，將持續與紅鼻子醫生攜手合作創造更友善、溫馨的醫療環境，也感謝惠康基金會贊助100份兒童節禮物及點心，讓小朋友「有食閣有掠」溫馨過節。

兒童節將至，紅鼻子醫生今天到台中榮總兒童病房巡迴演出。（中榮提供）

兒童節將至，紅鼻子醫生今天到台中榮總兒童病房巡迴演出。（記者蔡淑媛攝）

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