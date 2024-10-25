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補血！ 衛福部最新草案預告放寬捐血年齡

2024/10/25 15:15

衛福部預告將修正「捐血者健康標準」草案，放寬捐血年齡限制；圖為捐血車，示意圖。（記者洪臣宏攝）

衛福部預告將修正「捐血者健康標準」草案，放寬捐血年齡限制；圖為捐血車，示意圖。（記者洪臣宏攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內「血荒」時有所聞，衛福部食藥署最新預告將修正「捐血者健康標準」草案，放寬捐血年齡限制，盼穩定血源並接軌國際，未來65歲以上的民眾若有兩年內的捐血紀錄即可捐血，70歲以上者經醫師同意也可參與，此外16歲至未滿17歲青少年，經法定代理人同意也可加入捐血行列。

食藥署昨（24日）預告修正「捐血者健康標準」草案，四大重點包括「放寬或調整捐血者年齡、體重及體溫規定」、「增訂暫緩捐血情形包括蟲媒、食媒、血液傳播、服用抗凝血藥物等」、「酌修捐血量並定明捐血間隔」、「捐血者血液檢驗項目新增核酸檢驗」。

食藥署副署長王德原說明，「捐血者健康標準」自2006年發布以來，至今不曾修訂，在參酌世界衛生組織及歐美等先進國家捐血相關規範，並考量台灣的平均壽命後，透過修正草案，跟上國際標準，也因應國內人口老化趨勢，擴大安全、穩定的捐血來源。

王德原指出，年齡放寬的部分，主要針對65歲以上，若有兩年內的捐血紀錄，不必取得醫師同意就能捐血，而超過70歲只要醫師同意也可捐血，16歲以上未滿17歲青少年經法定代理人同意者也能捐血；體重限制方面則不再以性別區分，新規定除捐分離術血小板、白血球或血漿者，應達50公斤外，其他捐血者，應達45公斤。

王德原表示，草案期預告60天，將收集各界意見，若無太大異議，預告期滿後就會儘速公告上路。

至於曾掀起討論的「男男性行為者」放寬捐血，王德原說，2018年曾針對男男性行為者的捐血限制調整進行預告，但當時各界意見分歧，沒有達成共識，因此暫緩修正，此次也沒有列入預告範圍，目前疾病管制署已委托學術機構進行相關評估，預計今（2024）年會有兩場論壇，未來是否調整將待相關評估結果再研議。

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