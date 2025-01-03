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大巨蛋室外場所全面禁菸 活動仍見癮君子吞雲吐霧

2025/01/03 14:42

跨年夜當晚大巨蛋周邊人潮，仍見癮君子吞雲吐霧。（記者甘孟霖攝）

跨年夜當晚大巨蛋周邊人潮，仍見癮君子吞雲吐霧。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北大巨蛋去（2024）年9月起園區室外場所全面禁菸，但實際成效有限，每有大型活動還是有癮君子在外吞雲吐霧，有民眾爆料跨年夜當晚大巨蛋人行道人潮熙來攘往，有不少民眾就直接在馬路旁吸菸。衛生局表示，將持續透過各管道宣導及發送訊通知，也發函遠雄、大巨蛋商家共同宣導，發現違規將依法開罰2千至1萬元罰鍰。

民眾指出，跨年夜當晚東區湧進相當多人，除了台北市政府前廣場的跨年晚會外，天后張惠妹於台北大巨蛋的演唱會，也吸引許多人潮，但大巨蛋周邊有許多民眾不知道是不清楚禁菸規定或有意為之，許多人直接在路旁開始吞雲吐霧，且未見稽查人員在周邊勸導、開罰。

衛生局指出，阿妹大巨蛋5場演唱會期間，該局稽查員協同警方一同稽查取締，共計查獲21位違規吸菸行為人。依法處2000元以上1萬元以下罰鍰；衛生局持續透過各管道宣導及發送訊通知，發函遠雄公司及大巨蛋商家共同宣導，跨年當天共發送5萬5000通簡訊通知民眾大巨蛋所屬室外場所全面禁菸。

衛生局補充，針對大型活動也要求遠雄公司增加時間及人力巡查及勸阻吸菸行為，去年9月至12月份遠雄公司共勸導1033人，該局查獲違規吸菸行為人33人。

環保局表示，大巨蛋辦活動時都會主動安排2至4名查人員稽查，於大巨蛋周界外及周邊環境進行亂丟菸蒂取締，阿妹大巨蛋5場演唱會共查獲24件亂丟菸蒂行為，裁處3600元至6000元罰鍰。

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