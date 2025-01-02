南投補助無痛大腸鏡檢查 4保健防疫政策護縣民

南投縣民若接受公費定量免疫法糞便潛血檢查結果為疑似異常，將提供無痛大腸鏡檢查費用補助。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣衛生局配合中央政策，今（2025）年起推出4項保健防疫政策，提高縣民的健康及防疫保護，包括無痛大腸鏡檢查、流感疫苗接種、新冠疫苗接種及腸病毒疫苗接種等，其中無痛大腸鏡檢查，只要是50歲以上縣民且於去年年10月1日至今年9月30日進行公費定量免疫法糞便潛血檢查後結果為疑似異常，持健保卡和身分證至指定醫療機構，包括麻醉及清腸藥物相關費用將全額由縣府支付。

南投縣衛生局指出，政府為了實現到2030年「癌症標準化死亡率降低三分之一」的目標，推動擴大癌症篩檢年齡，今年起調整相關篩檢服務對象與時程:包括子宮頸抹片檢查，25至29歲女性每3年一次、30歲以上女性每年一次；乳房X光攝影檢查，40至74歲女性每2年一次；定量免疫法糞便潛血檢查，45至74歲民眾每2年一次，40至44歲且有直系親屬（父母、兄弟姐妹、子女）曾患大腸癌者每2年一次。

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口腔黏膜檢查，30歲以上，且有嚼檳榔（含已戒）或吸菸習慣的民眾每2年一次，18歲以上原住民且有嚼檳榔（含已戒）習慣者每2年一次；胸部低劑量電腦斷層檢查 （LDCT），45至74歲男性或40至74歲女性，且有血緣關係的父母、子女或兄弟姊妹曾被診斷為肺癌者，以及50至74歲吸菸史每年達20包以上，且仍在吸菸或戒菸未滿15年的重度吸菸者。

此外，今年起政府也開放流感疫苗給滿6個月以上的民眾接種，直至疫苗用罄為止，特別呼籲全家一起接種流感疫苗，保障健康過年；另同時開放12歲以上尚未接種莫德納新冠疫苗的民眾接種Novavax 廠牌新冠疫苗，南投縣則另提供設籍縣內且出生滿2個月至未滿6歲的低收入及中低收入戶嬰幼兒接種腸病毒71型疫苗。

南投縣衛生局指出，近幾年來大腸癌發生率居高不下，且患者有年輕化趨勢，無痛大腸鏡檢查可及早發現腸內瘜肉預防，籲請民眾多利用糞便潛血檢查，如有異常即可接受無痛大腸鏡檢查費用補助，相關檢查及接種問題請逕洽轄區衛生所。

南投縣政府今年起推出無痛大腸鏡檢查補助方案。（南投縣衛生局提供）

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