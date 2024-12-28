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健康網》女童發燒 醫師覺得「怪怪的」 快篩確診流感

2024/12/28 10:51

有國小女童發燒就醫，快篩驚見流感陽性。（圖取自shutterstock）

有國小女童發燒就醫，快篩驚見流感陽性。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疾管署在24日公布，17日至23日新增23例流感併發重症病例，而死亡個案數為近10個流感季新高。小兒科醫師陳信宏表示，有位國小女童發燒就診，原本認為是流感但症狀不典型，快篩後發現是A型流感。

陳信宏在臉書「陳信宏小兒科診所」表示，這位病童為國小學生，發燒一天；經過檢查、詢問病史，雖然已超過下班時間，還是決定要幫她做一下流感快篩。小女生很怕做快篩，抗拒了一會，才完成快篩。

過了5分鐘，快篩結果出來，竟然是A型流感，因為症狀沒有很典型流感症狀，出乎意料。然陳信宏強調，這正是流感的特性，典型流感，大家都會診斷，就是並非每個流感都是典型流感，還是要做快篩，才能夠及早診斷，及早給抗病毒特效藥，才可以快速恢復健康，減少住院的風險，以及減少後流感後遺症的風險。

疾管署統計，今（2024）年10月1日至12月23日，流感季累計有350例併發重症病例，其中以65歲以上的長者居多，占比57%。死亡病例累計達75例，為近十年來流感季最嚴重的一年。疾管署發言人曾淑慧也提醒，預計本週台灣將進入流感流行期，單週就診人次可能上看10萬人，且疫情將在農曆春節前後達到高峰，提醒民眾務必提高警覺。

另外，疾管署表示，截至12月28日公費流感疫苗剩餘量約9萬9,812劑（0.5mL 劑型9萬 4,093劑、0.25mL劑型5,719劑）。2025年1月1日起，將開放未滿50歲，且經醫師評估符合或具有曾因糖尿病、慢性肝病（含肝硬化）、心、肺、血管疾病（不含單純高血壓）、腎臟及HIV感染等疾病門、住診紀錄者，可與原計畫對象共同享有公費疫苗接種權利，至疫苗用罄為止，請符合資格的民眾把握時間接種。

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