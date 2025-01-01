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癌症高居國人十大死因之首 高雄擴大公費癌症篩檢

2025/01/01 20:08

癌症連續多年高居國人十大死因第一位，衛生福利部國民健康署自今（114）年1月1日起，擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等癌症篩檢服務對象年齡層，增加更多民眾受惠。（衞生局提供）

癌症連續多年高居國人十大死因第一位，衛生福利部國民健康署自今（114）年1月1日起，擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等癌症篩檢服務對象年齡層，增加更多民眾受惠。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕癌症連續多年高居國人十大死因第一位，早期篩檢是防治癌症首選良方，衛生福利部國民健康署自今（114）年1月1日起，擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等癌症篩檢服務對象年齡層，增加更多民眾受惠。

衞生局表示，自元旦起，國健署擴大公費癌症篩檢對象年齡，包含子宮頸癌篩檢年齡增列25至29歲女性，每3年一次子宮頸抹片檢查；乳癌篩檢年齡增列40至44歲，以及70至74歲女性，凡年滿40至74歲女性可做乳房X光攝影檢查，大腸癌篩檢增列45至49歲民眾，以及40至44歲具家族史者，凡年滿45-74歲及40至44歲具家族史者可做糞便潛血檢查。

另肺癌篩檢增列45至49歲男性及40至44歲女性具肺癌家族史者，放寬重度吸菸者≧20包-年吸菸史，凡年滿45-74歲男性及40至74歲女性具肺癌家族史者，有血緣關係的父母、子女或兄弟姊妹經診斷肺癌，以及50至74歲吸菸史達一年20包以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者可做低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

衛生局長黃志中表示，新的一年早篩早治，強調定期篩檢是及早發現癌症的關鍵，每一次檢查都是對自身健康的最佳保障，符合篩檢資格的民眾可至高雄市政府衛生局網站首頁/癌症健康篩檢便利網查詢醫療院所名單或向各地衛生所洽詢。

癌症連續多年高居國人十大死因第一位，衛生福利部國民健康署自今（114）年1月1日起，擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等癌症篩檢服務對象年齡層，增加更多民眾受惠。（衞生局提供）

癌症連續多年高居國人十大死因第一位，衛生福利部國民健康署自今（114）年1月1日起，擴大子宮頸癌、乳癌、大腸癌、肺癌等癌症篩檢服務對象年齡層，增加更多民眾受惠。（衞生局提供）

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