健康網》日本9連休 東京首發「流感警報」！咳嗽藥缺貨

日本的流感疫情升溫，東京更發出流感警報。且當地部分藥局抱怨感冒藥缺貨。（圖取自freepik）

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健康網》日本流感進入大流行期 醫授旅遊應變計畫

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕飛日本遊玩前請當心！日本傳出流感疫情，東京都每家醫療機構的流感患者為40.02人，因此發布流感流行警報，且是時隔6年再次發布。更有部分藥局指出，咳嗽藥經開始缺貨，不知何時補齊。而醫師指出，日本將迎來9天的新年連假，可能加速疫情傳播；加上多數醫院跟著休假，令不少人憂心忡忡。

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日媒《愛媛電視台》（テレビ愛媛）報導，愛媛縣的疫情甚為嚴重，依據27日愛媛縣府發布之消息，該縣每家醫療機構平均有52.68例流感病患，比前一週增加23.78例。

而放到全國來看，《富士電視台》（フジテレビ）報導，厚生勞動省表示，全國每家醫療機構的流感患者為42.66人，比前一週增加1倍多，且超越30例的警戒線。《日本電視台》（日テレ）採訪一家藥局的藥劑師小林一正，他說目前止咳藥等類似藥品出現缺貨，且幾乎叫不到貨。雖小林的藥局在元旦繼續營業，但可能要1月6日才能到貨。

日媒《NHK》引用國立傳染病研究所數據指出，截至12月22日當週，全國5千家醫療機構通報的流感患者人數為211049人，平均新增42.66例。日本流感學會委員長石田植認為，流感的傳染與新冠相當接近，預計在明年初達到高峰。特別是假期間大家出外探親或遊樂，將更容易傳染，因此洗手、戴口罩很重要。

東京齒科大學市川綜合醫院（東京歯科大学市川総合病院）教授寺嶋毅認為，目前全國的流感患者，多達40%在15歲以下，這些孩子們很可能感染後傳染給家長。並且提醒，新冠與黴漿菌的疫情也正在升溫。在防治上除了洗手與口罩，更重要的是若感覺身體微恙，就不要外出。若要旅遊，可攜帶隨處可購買的感冒藥，以及記下自己常用的藥物，當然帶健保卡更重要。

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