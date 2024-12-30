南韓研究重大突破！ 新技術有望癌細胞「改邪歸正」

全球首創，南韓研究用「數位孿生」技術轉化癌細胞；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學網站《IFLScience》報導，南韓科學家開發出1項開創性技術，能將癌細胞「導回正途」，轉變為類似正常細胞的狀態，為未來發展副作用更低的癌症治療方式開啟新希望。這項研究成果於12月26日發表在國際期刊《尖端科學》（Advanced Science）。

近年來，科學界一直在尋找能讓「迷途」的癌細胞重返正常的方法。韓國高等科學技術研究院（KAIST）生物與腦工程學系趙光鉉（Kwang-Hyun Cho，譯音）教授團隊，成功開發出一套嶄新技術，不需要殺死癌細胞，而是設法「教化」它們回歸正常狀態。

請繼續往下閱讀...

「癌細胞就像是忘記自己原本身分的細胞。」趙教授解釋，正常細胞都有其特定功能，但癌細胞處於「未分化」狀態，彷彿迷失了方向。研究團隊運用創新方法，重新啟動那些在癌細胞中被「關閉」的分化相關基因，引導它們重新找回正確的細胞身分。

這項技術的特別之處，在於研究團隊運用「數位孿生」（digital twin）技術，為細胞的基因網路建立電腦模型。就像繪製了一張精密的細胞「航行圖」，讓科學家能找出將癌細胞導回正途的關鍵「主調節因子」（master regulators）。研究人員在大腸癌細胞實驗中證實，觸動這些分子開關，確實能讓癌細胞重返正常狀態，這個結果也在動物實驗中得到驗證。

「看到癌細胞能夠『改邪歸正』，即便是身為研究人員的我們也感到震撼。」趙教授表示，「更重要的是，我們證明這種轉變不是偶然，而是可以透過系統性方法達成。」

這項突破為癌症治療開啟新視野。傳統癌症治療往往採取「殲滅戰」策略，難免傷及無辜的正常細胞。但這項新技術提供了「感化」的可能性，未來或許能發展出副作用更少的治療方式。

科學家過去已在骨髓性白血病（myeloid leukemia）、乳癌和肝細胞癌（hepatocellular carcinoma）等癌症中，觀察到類似的細胞「改過」現象。但這次南韓團隊的研究，首次提供了系統性的方法，找出能引導癌細胞「重返正途」的關鍵基因開關。

研究團隊特別關注「腫瘤生成過程」（oncogenesis process）中的細胞變化軌跡。他們發現，透過分析正常細胞轉變為癌細胞的過程，可以找出關鍵的轉化機制，進而開發出「可逆癌症療法」（reversible cancer therapy）的新概念。

雖然這項研究前景令人振奮，但專家指出，距離實際應用於臨床治療仍需更多研究驗證。不過，這種嶄新的治療概念，為尋求更溫和、更精準的癌症治療方式，開闢了一條嶄新的道路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法