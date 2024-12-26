健康網》台日流感疫情升溫 醫：多洗手很重要

日本發生流感疫情，不少學校因此停課。圖為東京街景。（讀者提供）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本流感疫情升溫，近日日本的國立傳染研究所公布全國患者多達71萬，且不少台灣人稱自己遊日後不幸染上流感，僅能在旅館養病，行程報銷。同時，台灣的流感疫情也還在流行期，而年末聚會活動增加，預料疫情將更加嚴峻。胸腔科醫師姜冠宇認為，可能是環境因素使流感病毒存活時間變長，且建議除了戴口罩以外，多洗手更為重要。

疾管署表示，台灣在約12月17日到23日新增23例流感併發重症病例，本流感季自今（2024）年10月1日起截至12月23日累計350例，年齡層以65歲以上長者為多，占57%，另死亡病例累積75例，死亡數為近十個流感季最高。

姜冠宇在粉專「姜冠宇醫師」表示，台灣和日本那邊的流感疫情過熱，主要原因是氣溫驟降後，海島濕度高、偶爾陰雨綿綿，加上陽光減少，流感病毒環境中存活期限會延長很多。「現在的天氣條件，打個噴嚏、咳一口痰，病毒在那邊一個禮拜不消失，是有可能的。」

姜冠宇表示，雖戴口罩有必要，他認為「多洗手」更重要。只是「冬天會不會怕手凍、怕冰而不自覺減少洗手呢？這耐人尋味喔，所以公共設施若有熱水洗手是更好的。」

姜冠宇說明，這些傳染病會有重症，基本上都是傳染的數量夠多。有些人本來免疫力就是偏差的，樣本擴大下常態分佈出現極端值。所有呼吸道感染中，最不舒服的一定是流感，咳嗽之外包含高燒、喉嚨痛、頭痛、全身痠痛，都是經典症狀。

另外姜冠宇強調，重點是長者感染後2週，會明顯降低巨噬細胞在肺泡濃度，降低細菌性肺炎的免疫力。這對高齡社會於日本於我們都是威脅。

所以高峰季節，體弱的人怎麼保護自己？姜冠宇建議從環境因子考量，讓自己處於乾燥並陽光足夠的環境，這個在相對低緯度的地區非常重要。其他打疫苗等，也有很多專家宣導過。最後姜冠宇提醒，「體弱的朋友就好好做好保護自己的措施吧，派對聚會之類自己斟酌囉。」

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