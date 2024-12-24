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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感死亡再增6例 40歲女染H1N1突發心肺衰竭不治

2024/12/24 16:05

疾管署防疫醫師林詠青指出，國內上週新增23例流感併發重症病例，其中6人不幸死亡，最年輕的死亡案例，是一名北部40多歲女性，有高血壓和甲狀腺疾病病史，發病當天即因心肺衰竭不治 。 （記者邱芷柔攝）

疾管署防疫醫師林詠青指出，國內上週新增23例流感併發重症病例，其中6人不幸死亡，最年輕的死亡案例，是一名北部40多歲女性，有高血壓和甲狀腺疾病病史，發病當天即因心肺衰竭不治 。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕流感疫情逼近，衛福部疾病管制署最新預測，本週台灣將正式進入流感流行期，主流病毒株H1N1正迅速蔓延，今（24日）疾管署公布，國內上週新增23例流感併發重症病例，其中6人不幸死亡，最年輕的死亡案例，是一名北部40多歲女性，有高血壓和甲狀腺疾病病史，發病當天引發「甲狀腺風暴」併發肺炎和低血氧，確診當天即不治。

疾管署統計，今年10月1日至12月23日，流感季累計有350例併發重症病例，其中以65歲以上的長者居多，占比57%。死亡病例累計達75例，為近十年來流感季最嚴重的一年。

疾管署防疫醫師林詠青指出，這次流感死亡病例中最年輕的病例，是一名未接種流感疫苗的40多歲女性，她在發病前曾因泌尿道感染結石就醫，隨後感染流感，症狀急劇惡化，送醫後，醫生發現她已有低血氧、雙側肺炎情形，並確診為H1N1型流感，最終因甲狀腺風暴引發急性心肺衰竭，當天即不幸過世。

另有一例為30多歲的南部男性，同樣未接種流感疫苗，且近期曾出國至日本和香港，回國後不久便出現發燒、喉嚨痛等症狀，確診H1N1型流感，並因併發肺炎和呼吸衰竭住進加護病房，目前已住院近一週。

林詠青提醒，上述兩例共同點是患有慢性病，且均未接種疫苗。隨著年底旅遊高峰期到來，流感病毒易在國際間傳播，呼籲長者、幼兒和慢性病患者等高風險族群應儘早接種流感疫苗，提升免疫力，防止流感併發重症。

疾管署發言人曾淑慧也提醒，預計本週台灣將進入流感流行期，單週就診人次可能上看10萬人，且疫情將在農曆春節前後達到高峰，提醒民眾務必提高警覺。

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