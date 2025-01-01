健康網》不吃蛋、海鮮怕膽固醇飆？ 這「3招」才是改善之道

擔心膽固醇過高，放棄吃蛋與海鮮？營養師侯沂錚表示，即使日常飲食很清淡，也可能壞膽固醇過高；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因為擔心膽固醇過高，不吃蛋，連美味的螃蟹、海鮮都戒掉？營養師侯沂錚澄清，血液中的膽固醇8成由肝臟製造，飲食影響僅占20%到30%。即使日常飲食很清淡，也可能壞膽固醇──低密度脂蛋白膽固醇（LDL）過高。想控制膽固醇，應該從生活習慣下手，「戒菸、減重、規律運動」才是改善根本之道。

壞膽固醇過高要當「心」

侯沂錚在臉書專頁「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文指出，當LDL過多，就會堆積在組織和血管壁，可能造成血流不順，心血管疾病風險增高。

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飲食上，建議減少攝取含飽和脂肪酸 （如紅肉、奶油）及反式脂肪酸 （如炸物、精製糕點）的食物。烹調時避免使用豬油、雞油、奶油、椰子油、棕櫚油等，改用橄欖油或芥花油等好油，並避免高溫煎炸，以維持健康。

植物固醇夯 食用禁忌比紅麴少

另，不少人會吃保健食品來降膽固醇，像是最常見的紅麴，或是魚油等。侯沂錚表示，其實植物固醇也是近年的「熱門選項」！她說明，植物固醇是天然存在植物中的化合物，主要在於植物油、堅果、種子、全穀類食物，因爲它的結構與膽固醇相似，能在腸道中與膽固醇競爭吸收，有效達到降膽固醇的效果。

而紅麴是通過抑制膽固醇的再吸收，達到降血脂效果，服用前禁忌比較多，建議先詢問醫師、營養師；魚油則是可以降低血液中的三酸甘油脂，與降膽固醇關係不大。

侯沂錚提到，如果是高血脂患者，每天建議攝取2克植物固醇，而且不像紅麴的食用禁忌較多，植物固醇可以和降血脂藥物一起併用，而且孕婦、哺乳婦女也可以吃，算是比較溫和的保養品。市面上也有水溶性植物固醇可以選擇，直接加入飲品就能補足所需量。

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營養師表示，想控制膽固醇，應該從生活習慣下手，「戒菸、減重、規律運動」才是改善的根本之道；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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