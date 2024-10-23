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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》霜降吃柿與朱元璋有關！ 中醫：食用注意4件事

2024/10/23 11:30

中醫師分享，霜降吃柿子之習俗，與朱元璋有關。（圖取自pexels）

中醫師分享，霜降吃柿子之習俗，與朱元璋有關。（圖取自pexels）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（23）日進入24節氣中的霜降，天氣逐漸轉冷注意保暖外，也有許多人會吃柿子，但您知道為什麼霜降要吃柿子嗎？臻悅中醫診所中醫師分享，據說朱元璋家境貧困，在1次飢餓時，摘取樹上的柿子食用。後來當皇帝時，不忘救命之恩，將其冊封為「淩霜侯」，而有了霜降吃柿習俗。不過，也提醒，脾胃虛寒、糖尿病者慎食，且盡量不與高蛋白食物同食，務必適量食用，以免身體不適。

中醫師在臉書專頁「臻悅中醫診所」發文提到，霜降節氣到，代表著秋季向冬季過渡的開始。此時氣溫下降，天氣漸冷，早晨會出現霜露，因此得名「霜降」。

霜降吃柿與朱元璋有關！中醫師分享，據說開國皇帝朱元璋小時候家境貧困，時常過著流浪和挨餓的生活。在年輕未發跡時，因逃難而餓得奄奄一息，路上見1棵掛滿熟透霜柿的樹，摘取食用十多枚充飢。後來當朱元璋成了皇帝，再路過這棵柿子樹時，念起其救命之恩，便把身上紅色戰袍披掛在柿子樹上，冊封為「淩霜侯」。

中醫師進一步表示，朱元璋將柿子視作吉祥的象徵，象徵收穫與豐收，提醒自己不要忘記貧困時的苦難，並激勵自己珍惜當下的富貴生活。從此民間也就有了霜降吃柿子習俗，還寓意著感恩與勤勉。

中醫師表示，柿子除了果肉能吃，柿蒂、柿霜、柿葉都能入藥。（資料照）

中醫師表示，柿子除了果肉能吃，柿蒂、柿霜、柿葉都能入藥。（資料照）

脾胃虛寒、糖友吃柿慎食

中醫師指出，柿子味甘、澀，性寒，歸肺經。《本草綱目》中記載「柿乃脾、肺、血分之果也。其味甘而氣平，性澀而能收，故有健脾澀腸，治嗽止血之功。」除了果肉能吃，柿蒂、柿霜、柿葉都能入藥。不過吃柿子時，須注意以下4件事：

●脾胃虛寒者慎食：柿子性寒，對於脾胃虛寒的人來說，過量食用可能會加重胃寒，導致消化不良、腹痛、腹瀉等症狀，因此脾胃虛弱、胃寒者應少吃或不吃柿子，特別是生柿子。

●不與高蛋白食物同食：柿子含有大量的單寧酸，與富含高蛋白的食物，如牛奶、螃蟹、魚類等同時食用時，會發生化學反應，導致蛋白質凝結成塊，增加消化負擔，嚴重時可能引發胃部不適。

●禁糖尿病患者食：柿子中大多是醣類，因此吃後易使血糖升高。對於糖尿病人而言，尤其是血糖控制不佳者更是有害的。

●不宜過量食用：雖然霜降柿子甜美，但由於柿子性寒，脾胃虛寒者應該適量食用，避免引起腹瀉或胃部不適。

中醫師建議，霜降後，應注意保暖，適當運動，如散步、打太極等，保持身體活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師建議，霜降後，應注意保暖，適當運動，如散步、打太極等，保持身體活力；圖為情境照。（圖取自freepik）

霜降養生3要點

中醫師提醒，霜降節氣屬於秋冬交接時期，養生應該注重保暖、防止寒氣入侵，同時調理飲食和生活習慣。

●保暖防寒：隨著氣溫的下降，尤其是夜晚應注意加衣保暖，避免受寒感冒，尤其是注意手腳的保暖。

●飲食調養：霜降時節氣候乾燥，飲食應以滋陰潤肺為主，適當食用梨、百合、銀耳、山藥等滋陰潤燥的食材，並多吃溫性食物如羊肉、生薑、大棗，幫助身體抵禦寒冷。

●適當運動：選擇適當的運動，如散步、打太極等，保持身體活力，但避免過度運動，以免消耗體力，增加寒氣入體風險。

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