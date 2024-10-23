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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》6旬伯成糖友 醫教4招改善數值免戒澱粉

2024/10/23 09:32

醫師提醒患者，澱粉不必完全戒除，但也不宜過多。建議每餐都要吃蔬菜、蛋白質、澱粉，並依照正確順序進食，自然能減少對澱粉的依賴；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒患者，澱粉不必完全戒除，但也不宜過多。建議每餐都要吃蔬菜、蛋白質、澱粉，並依照正確順序進食，自然能減少對澱粉的依賴；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名60多歲的男子被診斷患有糖尿病，讓愛吃澱粉類食物的他深怕就此要戒澱粉。醫師除開立血糖藥，並提供4點衛教建議，教他要避開甜食、減少澱粉攝取量、選擇抗性澱粉、以天然燕麥片取代稀飯，糖化血色素數值從原本的9.3進步到7.0，對澱粉的依賴性也降低許多。

「3多1少」是糖尿病初期症狀

初日診所減重科暨家醫科醫師許芷瑜在臉書專頁「許芷瑜醫師｜健康減重。生活享瘦」發文分享個案指出，患者來看診時自述，以前1餐吃2碗飯或麵就夠，但近半年來每餐飯麵都得吃到至少3碗以上才會覺得飽。此外也常常容易覺得口渴，一整天喝水量是自己過去的2到3倍，明明沒有刻意減重，也沒有增加運動量，腸胃道也不覺得有不舒服，食量變大了但體重反而在半年內快速掉了7公斤左右。

許芷瑜表示，聽完他的描述，覺得不太對，因為這種情況正是典型糖尿病的「3多1少」症狀，即吃得多、喝得多、尿得多，也出現體重減輕，這些正是血糖過高、身體無法有效利用能量的結果，是許多糖尿病初期患者常見的症狀，當事人多半沒有自覺。

追問之下，患者表示直系血親都有糖尿病，經扎手指測血糖，果然數值超過200mg/dL，當天抽血檢驗糖化血色素9.3%，確診為糖尿病。

深究發現，原來對方平時三餐和點心，都有不少不適合糖尿病患者的食物：像是早餐常吃稀飯、麵包，午晚餐會吃大量飯麵類，點心常吃甜食、其中他又特愛芋頭相關的加工產品，如芋泥球或芋頭酥等。

醫師指出，芋泥球、芋頭酥這類芋頭加工甜品屬於精製碳水化合物，吃下肚不但容易造成血糖大幅波動，也容易影響食慾調節機制，讓飢餓感上升和過度進食；示意圖。（資料照）

醫師指出，芋泥球、芋頭酥這類芋頭加工甜品屬於精製碳水化合物，吃下肚不但容易造成血糖大幅波動，也容易影響食慾調節機制，讓飢餓感上升和過度進食；示意圖。（資料照）

吃不飽選抗性澱粉 延緩血糖上升

許芷瑜說，除了開血糖藥給患者以外，也同時衛教要調整飲食習慣，但對方說「沒有澱粉吃不飽」，因此給他4個建議：

●避開甜食：減少攝取高糖、高熱量的甜食，這是最重要的第一步。

●減少澱粉攝取量：不是完全不吃，而是要選擇正確的澱粉量，不宜過多。為了增加正餐飽足感，每餐都要吃蔬菜、蛋白質、澱粉，而且進食順序可以先吃肉，再吃蔬菜，最後再吃澱粉，增加飽足感，自然而然也就能慢慢減少對澱粉的依賴。

●選擇抗性澱粉：建議改變烹調方式，將蒸熟的芋頭、馬鈴薯、米飯等澱粉類食物，放冷後再食用，這樣它們會轉變為抗性澱粉，血糖較不會快速攀升、對於血糖的控制會有一些幫助。

●用天然燕麥片取代稀飯：天然燕麥片富含纖維和抗性澱粉，能降低血糖波動、纖維又能幫助腸道健康，是另一種好的替代方式。

醫師表示，將蒸熟的芋頭、馬鈴薯、米飯等澱粉類食物，放冷後再食用，會轉變為抗性澱粉，血糖較不會快速攀升；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師表示，將蒸熟的芋頭、馬鈴薯、米飯等澱粉類食物，放冷後再食用，會轉變為抗性澱粉，血糖較不會快速攀升；示意圖。（圖取自photoAC）

經過藥物治療加上飲食的逐步調整，3個月後患者再來看診，糖化血色素數值從原本的9.3進步到7.0了，（糖化血色素正常要＜6.5）他的身體健康狀況也有很顯著的進步，3多1少症狀都改善，對澱粉的依賴性也降低許多。

許芷瑜提醒糖友，澱粉的攝取並不是完全禁止，而是需要選擇低升糖指數（GI）和富含抗性澱粉的食物。同時，糖友更需定期檢查血糖，至少每3個月檢查1次，以確保血糖控制在穩定範圍內。

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜。（初日診所提供）

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜。（初日診所提供）

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