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健康網》糖尿病遵守3不吃！醫：水果愈熟 血糖愈容易飆升
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕糖友飲食該避開哪些食物呢？小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯在YouTube頻道「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」發影片建議，糖友應謹記太軟不吃、水果太甜不吃、不吃太多3原則，以免血糖飆升，舉例來說，水果在成熟過程中，澱粉會轉化為單醣，身體更容易消化，容易導致血糖飆高，因此水果過熟也要避免。
太軟的不吃：如稀飯、烏龍麵，或是蒸過的南瓜、吐司等，多數軟的澱粉通常加工過，加工愈多，身體就越容易吸收，導致血糖波動大。
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太甜水果不吃：荔枝、釋迦等水果特別甜，不建議常吃。另外，水果熟度也會影響，在成熟過程中，澱粉會轉化為單醣，身體更容易消化，吃進去後，導致血糖一下子就飆高了。
不吃太多：很多病人都會照表吃，以為吃的是低GI食物，就不會升糖，反倒因為吃太多，導致血糖衝太高。最好採用211餐盤原則，蔬菜2份、澱粉與蛋白質各1份飲食。
預防糖尿病併發症 掌握5招控糖
為預防糖尿病及避免血糖控制不良造成的大小血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病變，造成後續失明、腦中風、末期腎病變等併發症的發生。國健署提醒，民眾若被診斷出糖尿病，一定要及早就醫，掌握5個控糖原則並定期檢查，以預防糖尿病與延緩嚴重併發症的發生。
血糖監測：定期正確的量測血糖，確保血糖在正常控制範圍內。
健康飲食：均衡飲食為主，並遵守少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則。
規律運動：維持每次30分鐘，每週150分鐘的身體活動。
控制體重：肥胖與血糖異常有關，在營養師或衛教師指導下，做好體重管理。
規律服藥：依照醫囑按時規律服藥，不可任意增減藥量或自行停止服藥。
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